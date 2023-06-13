Путин пожаловался на контрнаступление ВСУ и впервые заявил о "паркетных генералах" в своей армии

Российский президент снова пожаловался на контрнаступление ВСУ и на фоне массовых сообщений о побеге российских военных с фронта, скандалов между Шойгу и Пригожиным, заявил о "паркетных" людях во власти и генералах в своей армии. Об этом пишут российские СМИ.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Оправдывая провалы российской армии, Путин заявил, что якобы в армии "были паркетные генералы, но очень быстро стало ясно, что они неэффективны, из тени начали выходить эффективные и нужные люди, нужно их продвигать".

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" До проведения СВО "паркетных" людей во власти было очень много. Это как с пандемией. После пандемии начали появляться медики-герои. Также и в армейской среде", — пытался оправдать неудачи российской армии Путин.

Кроме этого, глава Кремля не обошел и украинское контрнаступление и пожаловался, что оно "масштабное, с использованием стратегических резервов" и якобы началось еще 4 июня.

Также Путин начал придумывать, что ни на одном из участков в ВСУ не было успехов, игнорируя продвижение украинских военных на Запорожье и Донбассе.

" Это большое контрнаступление. Оно идет с запасом больших стратегических резервов. Прямо сейчас идут бои", — рассказал российский президент.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин демонстративно унизил Шойгу . 12 июня глава Кремля демонстративно на публике унизил своего министра обороны Сергея Шойгу. Привлекший внимание случай произошел, когда Путин посещал Центральный военный госпиталь им. Вишневского в Подмосковье, где вручил госнаграды оккупантам. На видео хорошо заметно, как Путин демонстративно повернулся спиной к своему министру обороны Сергею Шойгу. Он остался беспомощно стоять и не знал, что ему делать.





