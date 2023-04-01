Путин предложил создать коалицию против Запада: в ISW рассказали, чем ответил Си Цзиньпин

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Кравцев Сергей
Главная цель, почему президенту России Владимиру Путину нужен был визит лидера КНР в Москву – это антизападный блок. Несмотря на то, что на публике лидеры Китая и России пытались демонстрировать полное понимание и согласие по большинству вопросов, Си Цзиньпин отказался вступать в геополитический конфликт, как на то наделся российский диктатор. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны.
Путин и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников
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В отчете указывается, что Путин пытался использовать встречи с главой Китая Си Цзиньпином 20-22 марта, чтобы усилить попытки риторически сплотить остальной мир против Запада.
Специалисты объяснили, что уменьшение экономической мощи России и деградация военных усилий в Украине дают мало стимулов для других государств проявлять серьезный интерес к предложению.
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