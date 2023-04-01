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Путин предложил создать коалицию против Запада: в ISW рассказали, чем ответил Си Цзиньпин

Эксперты ISW считают, что попытки Путина создать коалицию против Запада провалились, потому что Си Цзиньпин отказался присоединиться

сегодня, 07:42
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Автор:

Кравцев Сергей

Главная цель, почему президенту России Владимиру Путину нужен был визит лидера КНР в Москву – это антизападный блок. Несмотря на то, что на публике лидеры Китая и России пытались демонстрировать полное понимание и согласие по большинству вопросов, Си Цзиньпин отказался вступать в геополитический конфликт, как на то наделся российский диктатор. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны.

Путин предложил создать коалицию против Запада: в ISW рассказали, чем ответил Си Цзиньпин

Путин и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

"Новая концепция внешней политики рисует Запад как антироссийскую и международную дестабилизирующую силу в гораздо большей степени, чем предыдущая концепция 2016 года, и прямо заявляет, что США и их "сателлиты" развязали гибридную войну, направленную на ослабление РФ", — отмечают аналитики.


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В отчете указывается, что Путин пытался использовать встречи с главой Китая Си Цзиньпином 20-22 марта, чтобы усилить попытки риторически сплотить остальной мир против Запада.

"Предложение диктатора сформировать антизападный блок во время визита Си в Москву не было воспринято положительно, поскольку тот отказался присоединить Китай к геополитическому конфликту, который Путин предусматривал с Западом", — информируют в ISW.

Специалисты объяснили, что уменьшение экономической мощи России и деградация военных усилий в Украине дают мало стимулов для других государств проявлять серьезный интерес к предложению.

"Кремль, вероятно, решил обнародовать новую Концепцию внешней политики в преддверии председательства в Совете Безопасности ООН, чтобы создать информационные условия для будущих риторических усилий в ООН, направленных на формирование антизападной коалиции", — добавили в Институте изучения войны.

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Источник: https://www-understandingwar-org.translate.goog/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=uk&_x_tr_pto=sc
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