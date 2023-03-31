О чем говорит «мирное предложение» Лукашенко – кто или что за ним стоит

Самопровозглашенный президент Республики Беларусь (РБ) Александр Лукашенко во время своего обращения к парламенту и белорусскому народу выдвинул "мирное предложение" для Украины и РФ. Суть в прекращении боевых действий без предварительных условий, а также с непременным запретом передвижения и переброски военной техники для обеих сторон. Он также начал бряцать российским ядерным оружием. Мол, РФ может применить его в случае угрозы своего распада (что может стать вероятным после поражения ее оккупационной армии в Украине). Кремль уже выразил готовность обсудить "мирный план" Лукашенко. О чём говорят эти заявления? Как ситуация может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

Белорусское предложение – фактически первый пункт китайского

Директор Украинского института политики (УИП) Руслан Бортник предполагает, что смесь мирных предложений и угроз, которые озвучил Лукашенко, преследует две цели.

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Во-первых – это атака на американо-украинскую позицию, которая предусматривает реализацию 10 шагов формулы мира президента Зеленского (суть в освобождении ВСЕХ территорий, после чего – переговоры). То есть, сперва мы проводим успешное контрнаступление, а потом с сильных позиций садимся о чём-то договариваться.

Напомню, что недавно он посещал Пекин где, быть может, получил соответствующие вводные", – размышляет Руслан Бортник. "Белорусское предложение – фактически первый пункт китайского. Возможно, Лукашенко продвигает именно китайский "мирный план"

План Китая, напоминает он, предусматривает просто остановку боевых действий и замораживание конфликта. После чего начинается переговорный процесс. Не обязательно успешный и быстрый. Фактически видим в исполнении Лукашенко попытку обвинить Украину и США в продолжении войны, отмечает директор УИП.

Возможно, сейчас белорусский правитель вновь пытается предложить себя в качестве модератора переговоров, генератора как бы мирного плана. Вряд ли случайно эти предложения совпали с заявлениями премьер-министра Венгрии Орбана (наиболее близкая РФ страна в ЕС, судя по ее действиям) о том, что Евросоюз рассматривает вариант введения в Украину миротворческих сил Не похоже, что Кремль готов принять европейское предложение. Но он явно готов поддержать любые тезисы, направленные против американо-украинской инициативы. При этом путинский режим вряд ли готов к полной "заморозке" ситуации Ведь это будет означать отказ РФ от заявленных геополитических амбиций – и продолжение деградации под давлением санкций и международной изоляции", – констатирует Руслан Бортник. "Во-вторых, – продолжает он, – это может быть самопиар самого Лукашенко. Мы помним " Минские соглашения ".

Все эти "предложения Лукашенко" — просто шум, не более

Основатель социологической компании Active Group, политический эксперт Андрей Еременко рассуждает так:

"По сути, Лукашенко просто озвучил российские требования. Кремль, наверное, месяца три со всех углов – ультиматумами, не ультиматумами, используя разных спикеров – требует, чтобы Украина ни в коем случае не наступала. Не била российскую армию. Приняла какой-то мирный план (удобный именно РФ). И Лукашенко просто повторил тот же тезис. А по ходу, чтобы сделать свои слова весомее, угрожает всем миру российским ядерным оружием".

Но, отмечает эксперт, в применение ядерного оружия, похоже, не верит уже никто. Если в начале зимы еще верили, боялись, прислушивались к российским угрозам такого плана, то теперь – нет. Слишком часто шла РФ на этот шантаж, нивелировав его первоначальную силу, поясняет Андрей Еременко.

"Соответственно, все эти "предложения Лукашенко" — просто шум, не более. Отзвуки голоса Путина, план-максимум России. Нам на это обращать внимание не стоит, – уверен эксперт. – Следует и далее спокойно готовить свое контрнаступление, которое всячески пытается затормозить страна-агрессор. Значит – боится. Значит – продолжаем готовиться. А когда и как наступать – дело военных. Но что наступать мы будем – сомнений нет".

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