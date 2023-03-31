О чем говорит «мирное предложение» Лукашенко – кто или что за ним стоит

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Кравцев Сергей
Самопровозглашенный президент Республики Беларусь (РБ) Александр Лукашенко во время своего обращения к парламенту и белорусскому народу выдвинул "мирное предложение" для Украины и РФ. Суть в прекращении боевых действий без предварительных условий, а также с непременным запретом передвижения и переброски военной техники для обеих сторон. Он также начал бряцать российским ядерным оружием. Мол, РФ может применить его в случае угрозы своего распада (что может стать вероятным после поражения ее оккупационной армии в Украине). Кремль уже выразил готовность обсудить "мирный план" Лукашенко. О чём говорят эти заявления? Как ситуация может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников
Директор Украинского института политики (УИП) Руслан Бортник предполагает, что смесь мирных предложений и угроз, которые озвучил Лукашенко, преследует две цели.
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Во-первых – это атака на американо-украинскую позицию, которая предусматривает реализацию 10 шагов формулы мира президента Зеленского (суть в освобождении ВСЕХ территорий, после чего – переговоры). То есть, сперва мы проводим успешное контрнаступление, а потом с сильных позиций садимся о чём-то договариваться.
План Китая, напоминает он, предусматривает просто остановку боевых действий и замораживание конфликта. После чего начинается переговорный процесс. Не обязательно успешный и быстрый. Фактически видим в исполнении Лукашенко попытку обвинить Украину и США в продолжении войны, отмечает директор УИП.
Основатель социологической компании Active Group, политический эксперт Андрей Еременко рассуждает так:
Но, отмечает эксперт, в применение ядерного оружия, похоже, не верит уже никто. Если в начале зимы еще верили, боялись, прислушивались к российским угрозам такого плана, то теперь – нет. Слишком часто шла РФ на этот шантаж, нивелировав его первоначальную силу, поясняет Андрей Еременко.
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