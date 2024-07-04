Путин придумал, как легитимизировать агрессию против Украины: что ждало диктатора в Казахстане

Российский диктатор Владимир Путин пытается воспользоваться стремлением других государств к сотрудничеству в решении региональных проблем в рамках саммита ШОС. Таким образом, он хочет выйти из международной изоляции, легитимизируя свою узурпацию власти в РФ. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Центра стратегических коммуникаций.

Владимир Путин на саммите ШОС. Фото: из открытых источников

Аналитики напоминают, что в Астане с участием главы КНР Си Цзиньпина, лидеров других государств объединения и российского диктатора Путина начался ежегодный саммит Шанхайской организации сотрудничества.

"Участие Москвы в обсуждении проблем борьбы с международным терроризмом выглядит не только цинично, но и парадоксально с учетом целенаправленной кампании российского террора в отношении мирного населения Украины", — говорится в сообщении.

Как отмечают в Центре стратегических коммуникаций, при наличии политической воли, саммит ШОС мог бы реально помочь быстрому завершению российской агрессии по отношению к Украине. Ведь экономика и ОПК России сегодня критически зависят от государств, представленных сегодня в Астане.

"Одной встречи Си Цзиньпина с Путиным на саммите ШОС могло бы хватить, чтобы положить конец российской авантюре в Украине", — утверждают в сообщении.

Стоит отметить, что основа Шанхайской организации сотрудничества была заложена лидерами России, Китая, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана в 1996 году. Первоначально организация называлась "Шанхайская пятерка", впрочем, она была переименована в 2001 году после вступления Узбекистана.

Также в течение последующих лет в ШОС вступили: Индия; Пакистан; Иран.

Официально сообщается, что основными целями организации есть: укрепление взаимного доверия между странами-членами; развитие сотрудничества в целях поддержания мира, безопасности и стабильности в регионе; общая борьба с терроризмом; развитие экономического сотрудничества; расширение культурного взаимодействия.

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