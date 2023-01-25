Путин придумал новую цель войны в Украине и заговорил об оккупации Германии

25 января, после 11 месяцев ожесточенной российской войны в Украине, президент РФ продолжает рассказывать новые версии так называемой "спецоперации". О новой цели Путин рассказал во время выступления перед студентами Московского государственного университета. Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

В своем выступлении Путин сказал, что цель "спецоперации" — прежде всего "защита людей и защита самой России".

Кроме этого, глава Кремля намекнул на своем желании "освободить Европу".

По его словам, на территории Германии "юридически находятся оккупационные войска США". Свое мнение он обосновал тем, что после второй мировой войны США не подписали документ о признании независимости ФРГ.

Также он заявил, что "Европа рано или поздно вернет себе суверенитет, но наверняка для этого еще понадобится время".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у Путина уже боятся, что Запад возьмет под прицел Санкт-Петербург . Запад намерен поставить Эстонии современные виды обычных вооружений, которые якобы способны "держать Санкт-Петербург под прицелом". Соответствующее заявление сделал российский посол Владимир Липаев. Следует отметить, что отношения между Эстонией и Россией обострились 23 января. Россия решила снизить уровень дипломатических отношений с Эстонией. Обе страны будут представлены в столицах временным поверенным по делам вместо послов. В свою очередь, в этот день Эстония решила выслать посла России из страны. Кремлю уже доложено, что российский посол должен покинуть страну не позднее 7 февраля. В то же время, глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что "шаги России не помешают Эстонии и дальше поддерживать Украину".

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