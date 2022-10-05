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Путин придумал новые "причины" для войны против Украины

Путин заявил, что "референдумы" его порадовали своей "прозрачностью" и "объективностью"

сегодня, 17:14 comments1186
Автор:

Лиля Воробьева
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Глава Кремля снова начал говорить о своих причинах, чтобы начать войну в Украине. На этот раз среди причин есть "разрыв истории на части". Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на российские СМИ , цитирующие Путина.

Путин придумал новые "причины" для войны против Украины

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Путин снова стал обвинять Запад.

"Возможно, и не было бы сегодняшнего "конфликта", если бы не было попыток некоторых сил в самой Украине и Западе подправить историю и разорвать ее на части", — сказал Путин.

Президент РФ заявил, что якобы в Украине "пытались возродить нацизм". Путин сказал, что неонацисты есть везде, но только в Украине "с ними не борются".

"Напротив: их превозносят, поднимают на пьедестал, позволяют многотысячные факеловые ходы в центре крупных городов. Вот что поражает и вызывает отторжение у нормального человека", — заявил Путин.

Кроме того, он отреагировал на недавние "референдумы", которые РФ провела на оккупированных украинских территориях. Путин заявил, что результаты референдумов порадовали своей "прозрачностью" и "объективностью".

"В таких тяжелых условиях люди жили так и продолжают жить. Здесь не было никакого желания что-то подправлять, что-то подчищать, что-то добавлять. Мы решили, что будет так, как захотят люди. "Результат" абсолютно прозрачен и не подлежит никакому сомнению. Ситуация будет стабилизированная, мы сможем спокойно развивать эти территории. Будем помогать вам, всем людям, которые на протяжении долгих лет терпели скитания и сердцем хотели воссоединиться с Россией", — убежден Путин.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что у Путина рассказали, что ждет аннексированные территории , освобождающие ВСУ.



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Источник: https://t.me/rian_ru/180505
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Обсуждения

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