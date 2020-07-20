kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 20.07.2020

BTC/USD

9151.10

ETH/USD

237.73

LTC/USD

42.24

НБУ 20.07.2020

USD/UAH

27.78

EUR/UAH

31.75

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир Россия Путин приехал в аннексированную Керчь
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин приехал в аннексированную Керчь

Президент Владимир Путин прибыл в Крым для участия в закладке кораблей российского флота

сегодня, 15:55
Автор:

Екатерина Белоброва
Путин приехал в аннексированную Керчь

Сегодня в оккупированном Крыму состоялся визит президента России Владимира Путина, который отменил рабочую поездку 16 июля. Об этом сообщает издание "Зеркало недели", ссылаясь на российские СМИ.

Важно, что для прибытия в Керчь, где сегодня состоится закладка десантных кораблей и видеоконференция с отечественными производителями суден военной флотилии, Путин нарушил государственную границу Украины.

Отметим, что глава РФ не смог приехать в Крым на прошлой неделе из-за неотложных вопросов в Ново-Огарево, усадьбы  в Московской области.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Путин рассказал, для чего Россия аннексировала украинский полуостров - АР Крым, нарушив международные границы.

Он обозначил, что "русская весна" в Крыму - это веха истории российского народа, и что тем самым Россия показала, что умеет себя любить и защищать. 

"При этом, подобные решения принимаются на основе интересов людей", - подчеркнул лидер российской нации.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!