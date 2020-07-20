Путин приехал в аннексированную Керчь

Сегодня в оккупированном Крыму состоялся визит президента России Владимира Путина, который отменил рабочую поездку 16 июля. Об этом сообщает издание "Зеркало недели", ссылаясь на российские СМИ.

Важно, что для прибытия в Керчь, где сегодня состоится закладка десантных кораблей и видеоконференция с отечественными производителями суден военной флотилии, Путин нарушил государственную границу Украины.

Отметим, что глава РФ не смог приехать в Крым на прошлой неделе из-за неотложных вопросов в Ново-Огарево, усадьбы в Московской области.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Путин рассказал, для чего Россия аннексировала украинский полуостров - АР Крым, нарушив международные границы.

Он обозначил, что "русская весна" в Крыму - это веха истории российского народа, и что тем самым Россия показала, что умеет себя любить и защищать.

"При этом, подобные решения принимаются на основе интересов людей", - подчеркнул лидер российской нации.

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