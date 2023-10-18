Путин пригласил Байдена в РФ на блины и чаепитие: что сказал глава Кремля

Хозяин Кремля Владимир Путин пригласил представителей американской делегации вместе с их лидером Джо Байденом в Российскую Федерацию на блины и чаепитие. Об этом он высказался, выступая на брифинге в Пекине сегодня, 18 октября.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Как можно увидеть на видео, Владимира Путина взволновали переданные Соединенными Штатами Киеву дальнобойные ракеты ATACMS. За 20 секунд, когда он отвечал, то несколько раз упоминал ATACMS и кхекал.

"Если война проиграна, зачем снабжать ATACMS. Пусть заберут назад ATACMS, все остальное оружие, садятся за блины, приезжают к нам на чаепитие. Если проиграна война, для чего и о чем говорить, зачем ATACMS. Задайте этот ему вопрос", — вы сказали. Путин.

Напомним, что "Комментарии" писали о чем договаривались Путин и Си Цзиньпин . Китайский вояж российского диктатора Владимира Путина, во время которого он заметно нервничал, прошел на фоне выхода РФ из соглашения о запрещении ядерных испытаний. При этом китайский лидер Си Цзиньпин, ранее критиковавший Россию за бряцание ядерным оружием, в частности его перемещение в Беларусь, на этот раз закрыл глаза на очередные кремлевские выходки. Более того, Си и Путин подчеркивали тесные связи Москвы с Пекином, а китайский глобальный проект "Один пояс, один путь" представляли как альтернативу западному миропорядку.

Экономист, член общества финансовых аналитиков, экс-член Совета НБУ Виталий Шапран уверен, что у официального Пекина есть все основания быть недовольным, поскольку с октября 2022 года, за исключением марта 2023-го, экспорт из КНР постоянно снижается. Война в Украине мешает КНР в торговле и увеличивает напряженность в вопросах Тайваня, отмечает Виталий Шапран.

И эти потери Китая, продолжает он, не в состоянии компенсировать ни РФ, ни Иран, ни Северная Корея (КНДР) с их микроскопическими размерами экономик.

