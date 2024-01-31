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Путин пригласил в Россию международных экспертов

Путин заявил, что якобы уже установлено: Ил-76 был сбит американской системой ПВО "Patriot".

31 января 2024, 16:55 comments2049
Автор:
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Лиля Воробьева
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Ил-76 в Белгородской области был сбит американской системой ПВО Patriot, это установила экспертиза, заявил Владимир Путин. Соответствующее заявление он сделал во время своего первого мероприятия в качестве кандидатов в президенты России. Его цитируют русские паблики. Также Путин заявил, что Россия настаивает на международном расследовании аварии Ил-76.

Путин пригласил в Россию международных экспертов

Владимир Путин (фото из открытых источников)

"Украинские власти там где-то упустили фразу, которая хотела бы провести международное расследование. Мы просим об этом, настаиваем на том, чтобы было проведено международное расследование. Вот я пользуюсь случаем, официально говорю: мы просим прислать международных экспертов и провести этот анализ, оценить имеющиеся вещдоки, потому что самолет сбит системой "Patriot". Но желающих официальных организаций нет", — сказал Путин на встрече со своими доверенными лицами в среду.

Он заявил, что якобы уже установлено: Ил-76 был сбит американской системой ПВО "Patriot".

"Кстати, нужно добавить, что самолет был сбит, а это уже установлено точно американской системой "Patriot", — сказал Путин.

Следует отметить, что о международном расследовании говорил ранее украинский президент Владимир Зеленский.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в ГУР рассказали новые детали об авиакатастрофе самолета Ил-76 . Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов рассказал, что на борту самолета Ил-76 должны были находиться высшие военные и политические представители РФ. Однако ФСБ упразднила их полет и предложили другой транспорт.

Спикер ГУР Андрей Юсов рассказал, что российские спецслужбы отменили полет на уничтоженном самолете Ил-76 для российской военной и политической элиты. Несмотря на это, имена должностных лиц, которые не сели в самолет, выяснены и будут предоставлены международному расследованию.
 



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Источник: https://t.me/navideovidno/70811
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