Путин пригрозил миру новой войной и ядерным оружием

Глава Кремля Владимир Путин заявил, что новые вооруженные конфликты в мире могут продолжаться, а государства с ядерным арсеналом потенциально могут прибегнуть к его применению. При этом российский диктатор, начавший войну против Украины, призвал не допустить "катастрофических сценариев", одновременно обвиняя Запад в обострении международной ситуации.

Путин пригрозил новыми войнами и ядерным оружием

Путин выступил во время ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай". По словам российского диктатора, мир якобы оказался на "решающем поворотном моменте", а государствам придется договариваться.

"Мир подошел к решающему поворотному моменту развития, дело не только в политике. Всем в мире рано или поздно придется договариваться о принципах нового мироустройства. Тенденции на мировой арене заставляют задуматься о том, как сохранить мир и безопасность. Многие прежние нормы права в мире отвергнуты, а новые пока не появляются", — заявил Путин.

В то же время, Путин призвал страны делать практические шаги, чтобы не допустить ситуации, при которой человечество окажется "на грани выживания". Отдельно российский лидер заявил, что гарантий неиспользования ядерного оружия государствами, владеющими им, якобы нет.

"Если ружье висит на сцене, то в конце-концов оно должно выстрелить. Нет гарантий того, что ядерные государства не прибегнут к использованию ядерного оружия. Вооруженные конфликты, к сожалению, есть и будут, это неотъемлемая часть существования человечества", — заявил Путин.

Путин также заявил, что западные страны якобы оказывают непропорционально большое влияние в международных организациях, в частности в ООН. Он поддержал реформирование организации, но признал, что достичь необходимого консенсуса сейчас сложно.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин рассказал, почему Россия начала войну против Украины.