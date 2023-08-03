Путин приказал чиновникам пересесть на "Москвичи" и "Лады"

Российский президент Владимир Путин снова придумал, как популяризировать автопром РФ. Он заявил, что следует начать с чиновников и приказал им всем пересесть на российские машины, например, "Москвичи" и "Лады". Об этом сообщает Телеграмм-канал Shot .

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Свою новую идею Путин издал во время одного из совещаний. Глава Кремля сообщил, что он приказал отменить закупки импортных автомобилей для российских чиновников.

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"Все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях. Где-то это будет скромнее, чем раньше, но ничего страшного. Наоборот, это хорошо. Все наше чиновничество прекрасно должно понимать, что нужно стремиться к развитию отечественных брендов, автомобилей и другой продукции", — заявил Путин.

Также Путин якобы считает, что импорт тоже должен быть, но такие "базовые вещи", как автомобиль, должны быть российскими.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что РФ закупила у Запада компоненты , связанные с военной техникой на миллиарды долларов. Россия практически полностью адаптировалась к санкциям, введенным цивилизованным миром за полномасштабное вторжение российских войск в Украину. Кремль сумел найти лазейки, чтобы не чувствовать ограничений, введенных Западом. В результате те технологии, которые РФ закупала у западных производителей для оружия еще до войны, теперь снова поступают в Россию. Более всего удивляет, что более 60% важнейших импортируемых компонентов страна-агрессор закупает у американских компаний.

С марта по декабрь 2022 года путинский режим импортировал компонентов, связанных с военной техникой, на $20,3 млрд, что всего на 15% меньше по сравнению с 2021 годом. В общей сложности Россия приобрела технологии 155 компаний со штаб-квартирами в США, Европе, Азии и на Ближнем Востоке.

