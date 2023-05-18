Путин приказал для Си Цзиньпина и Китая засеять Россию "соей"

Российский президент Владимир Путин продолжает делать все, чтобы угодить Китаю, который совсем не скрывает свое желание захватить рынки России. Следовательно, во время совещания по весенне-полевым работам в России он объявил, что плантации на Дальнем Востоке следует полностью засеять "соей" для обеспечения китайского рынка. Соответствующую "рекомендацию" он озвучил губернатору Амурской области Василию Орлову. Об этом пишет The Moscow Times .

Владимир Путин (фото из открытых источников)

"Наши друзья в Китае очень дружелюбно относятся к нашим производителям [сои], в этом смысле готовы принимать просто очень большое количество [поставок]", — сказал Путин.

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Кроме того, Путин заявил, что соответствующая торговля не только выгодна с точки зрения отношений "стратегического характера", но и удобна Китаю из-за дешевизны российского продукта.

"Российские поставки дешевы, поскольку транспортное плечо оказывается очень коротким", – подчеркнул он.

Путин сообщил, что за счет прошлогоднего урожая сои РФ смогла "начать строить заводы" и выразил надежду, что в течение нескольких последующих лет результат будет лучше.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Кремль выдал новый запрет высокопоставленным должностным лицам. Путинский режим запретил российским чиновникам увольняться во время войны, а несогласным прямо намекают на уголовные преследования. Об этом пишет издание "Важные истории", ссылаясь на четыре источника: экс-сотрудника ФСБ, политтехнолога, работающего с губернатором одного из российских регионов, а также двух знакомых чиновников администрации президента (АП). Знакомый чиновник из АП также слышал ранее об этом запрете. Он появился не случайно, считает он. Дело в том, что с начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину желающих покинуть свои должности и дистанцироваться от власти значительно увеличилось.



