Путин приказал отменить штурм "Азовстали" – выбрал другой вариант

Президент России Владимир Путин отдал приказ отменить штурм украинских позиций на заводе "Азовсталь" в блокадном Мариуполе. Он посчитал его нецелесообразным. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Официальный ресурс Кремля сообщает, что президент РФ заслушал отчет главы Минобороны РФ Шойгу о том, как продвигается война против Украины. Отдельно было заслушано отчет том, как проходят боевых действия в заблокированным российскими войсками Мариуполе.

О том, чтобы устроить штурм промзоны "Азовстали" в России говорят давно и называют такой сценарий событий самым вероятным. В то же время, Путин якобы посчитал такой шаг ненужным, приказав от него отказаться. Хозяин Кремля заявил, что прежде, чем принимать решение о штурме вероятных позиций ВСУ российское командование должно думать о том, чтобы максимально сохранить жизни российских офицеров и солдат. При этом Путин отдал другой приказ – действовать на изнурение – полностью заблокировать промышленную зону, чтобы ни туда, ни оттуда никто не мог попасть.

При этом важно отметить, что на территории "Азовстали" до сих пор находится огромное количество жителей Мариуполя, которые вынуждены были прятаться в бомбоубежищах промзоны, чтобы спастись от массированной бомбардировки российских войск.

Мариуполь стал уже давно осажденной крепостью, которую российским войскам несмотря на полную блокаду и окружение города, не удается взять под полный контроль.

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