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Путин принял ужасное решение: где Россия готовит новый фронт

Сазонов рассказал, что указывает на подготовку России к новой войне

16 сентября 2026, 19:08
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Кречмаровская Наталия

Нападение России на Европу прогнозировали уже давно. Однако эксперты называли разные направления. Похоже, лидер РФ Владимир Путин уже избрал направление.

Путин принял ужасное решение: где Россия готовит новый фронт

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Военный ВСУ, политолог Кирилл Сазонов рассказал, что указывает на то, что Путин принял решение и куда будет наступать.

По его словам, осенью 2026 года РФ планирует добавить 16-20 тыс. коек военного пользования в гражданских госпиталях Северо-Западного федерального округа, расположенного вблизи стран Балтии.

"Обратите внимание не только на само событие — здесь все понятно, это очень характерный знак подготовки к началу военной операции. Обратите внимание на место. Доставка раненого в стабпункт, оперативное оказание помощи, наличие и скорость медэвака, время до госпиталя — здесь важен каждый час. Поэтому никто не будет везти раненых в госпиталь, который разместят в Воронеже или у границы со странами Балтии. Нет смысла. Слишком далеко. Госпиталь должен быть максимально близко к основному источнику раненых…”, — объяснил военный ВСУ.

Кирилл Сазонов отметил, что такие же действия врага наблюдались и при подготовке к вторжению в Украину. Тогда, уточнил военный ВСУ, госпитали разворачивали на ВОТ Донецкой, Луганской областей и в Валуйках у границы.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в России проваливается мобилизация — в 2026 году контрактников набрали меньше, чем было запланировано. Не помогают возросшие выплаты за первый контракт. В некоторых регионах они рекордные – 1,8 млн руб. Ситуация уже повлияла на фронт — украинские защитники наносят ощутимые удары и вытесняют оккупантов с территории.




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Источник: https://www.facebook.com/kirilo.pravdorub/posts/pfbid0fu8p6vSLaBdnKBdoyjGX9AgZtgETm8sq8sffd3bkoqSJhNCPN8xxQNn1fxi6b4Qgl
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