Нападение России на Европу прогнозировали уже давно. Однако эксперты называли разные направления. Похоже, лидер РФ Владимир Путин уже избрал направление.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Военный ВСУ, политолог Кирилл Сазонов рассказал, что указывает на то, что Путин принял решение и куда будет наступать.

По его словам, осенью 2026 года РФ планирует добавить 16-20 тыс. коек военного пользования в гражданских госпиталях Северо-Западного федерального округа, расположенного вблизи стран Балтии.

"Обратите внимание не только на само событие — здесь все понятно, это очень характерный знак подготовки к началу военной операции. Обратите внимание на место. Доставка раненого в стабпункт, оперативное оказание помощи, наличие и скорость медэвака, время до госпиталя — здесь важен каждый час. Поэтому никто не будет везти раненых в госпиталь, который разместят в Воронеже или у границы со странами Балтии. Нет смысла. Слишком далеко. Госпиталь должен быть максимально близко к основному источнику раненых…”, — объяснил военный ВСУ.

Кирилл Сазонов отметил, что такие же действия врага наблюдались и при подготовке к вторжению в Украину. Тогда, уточнил военный ВСУ, госпитали разворачивали на ВОТ Донецкой, Луганской областей и в Валуйках у границы.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в России проваливается мобилизация — в 2026 году контрактников набрали меньше, чем было запланировано. Не помогают возросшие выплаты за первый контракт. В некоторых регионах они рекордные – 1,8 млн руб. Ситуация уже повлияла на фронт — украинские защитники наносят ощутимые удары и вытесняют оккупантов с территории.



