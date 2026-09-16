Напад Росії на Європу прогнозували уже давно. Однак експерти називали різні напрямки. Схоже лідер РФ Володимир Путін уже обрав напрям.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Військовий ЗСУ, політолог Кирило Сазонов розповів, що вказує на те, що Путін ухвалив рішення та куди наступатиме.

За його словами, восени 2026 року РФ планує додати 16-20 тис. ліжок військового користування у цивільних шпиталях Північно-Західного федерального округу, що розташований поблизу країн Балтії.

“Зверніть увагу не тільки на саму подію – тут все зрозуміло, це дуже характерний знак підготовки до початку воєнної операції. Зверніть увагу на місце. Доставка пораненого в стабпункт, оперативне надання допомоги, наявність і швидкість медевака, час до госпіталю — тут важлива кожна година. Тому ніхто не везтиме поранених у госпіталь, який розташують у Воронежі або біля кордону з країнами Балтії. Немає сенсу. Надто далеко. Госпіталь має бути максимально близьким до основного джерела поранених…”, — пояснив військовий ЗСУ.

Кирило Сазонов зауважив, що такі ж дії ворога спостерігалися і при підготовці до вторгнення в Україну. Тоді, уточнив військовий ЗСУ, госпіталі розгортали на ТОТ Донецької, Луганської областей та у Валуйках біля кордону.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Росії провалюється мобілізація — у 2026 році контрактників набрали менше, ніж було заплановано. Не допомагають збільшені виплати за перший контракт. У деяких регіонах вони рекордні — 1,8 млн руб. Ситуація вже вплинула на фронт — українські захисники завдають відчутних ударів та витісняють окупантів з території.



