Путин признал, что экономике в РФ приходит конец: остановит ли это Кремль в Украине

Российские власти признают проблемы с экономикой. Однако пытается скрыть реальные экономические последствия войны против Украины, одновременно извлекая выгоду от роста мировых цен на энергоносители. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны.

Как заявил президент РФ Владимир Путин, в январе 2026 валовой внутренний продукт страны снизился на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Несмотря на это, Кремль продолжает демонстрировать публичный оптимизм, отмечая якобы контролируемую инфляцию и стабильный рынок труда.

Путин утверждает, что уровень безработицы составляет всего 2,2%, а инфляция – ниже 6%. В то же время аналитики отмечают: столь низкая безработица является признаком острого дефицита рабочей силы, вызванного войной и мобилизацией. Это, в свою очередь, провоцирует рост зарплат как в гражданском, так и в оборонном секторах, что подпитывает инфляцию.

На фоне внутренних проблем Кремль делает ставку на внешние факторы. В частности, рост цен на нефть из-за напряжения на Ближнем Востоке позволяет России частично компенсировать потери. Путин уже призвал энергетические компании направлять дополнительные доходы по погашению долгов перед российскими банками.

Эксперты ISW отмечают, что подобные заявления фактически противоречат предыдущей риторике Москвы об "устойчивости" экономики к санкциям. Ведь зависимость от высоких цен на энергоносители и внешней конъюнктуры лишь подчеркивает уязвимость российской финансовой системы.

Несмотря на попытки Кремля контролировать информационное поле, экономические сигналы свидетельствуют о нарастании структурных проблем, которые могут ограничить способность России финансировать затяжную войну.

