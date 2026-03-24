Путін визнав, що економіці в РФ приходить кінець: чи зупинить це Кремль в Україні

Російська влада визнає проблеми з економікою. Проте намагається приховати реальні економічні наслідки війни проти України, одночасно отримуючи вигоду від зростання світових цін на енергоносії. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни.

Як заявив президент РФ Володимир Путін, у січні 2026 року валовий внутрішній продукт країни знизився на 2,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Попри це, Кремль продовжує демонструвати публічний оптимізм, наголошуючи на нібито контрольованій інфляції та стабільному ринку праці.

Путін стверджує, що рівень безробіття становить лише 2,2%, а інфляція – нижча за 6%. Водночас аналітики наголошують: настільки низьке безробіття є ознакою гострого дефіциту робочої сили, спричиненого війною та мобілізацією. Це, у свою чергу, провокує зростання зарплат як у цивільному, так і в оборонному секторах, що підживлює інфляцію.

На тлі внутрішніх проблем Кремль робить ставку на зовнішні фактори. Зокрема, зростання цін на нафту через напруження на Близькому Сході дозволяє Росії частково компенсувати втрати. Путін вже закликав енергетичні компанії спрямовувати додаткові доходи на погашення боргів перед російськими банками.

Експерти ISW зазначають, що такі заяви фактично суперечать попередній риториці Москви про "стійкість" економіки до санкцій. Адже залежність від високих цін на енергоносії та зовнішньої кон’юнктури лише підкреслює вразливість російської фінансової системи.

Попри спроби Кремля контролювати інформаційне поле, економічні сигнали свідчать про наростання структурних проблем, які можуть суттєво обмежити здатність Росії фінансувати затяжну війну.

