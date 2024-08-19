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Путин признал, что у РФ не все идет по плану «на украинском направлении»

Путин признался, что Россия столкнулась с «кризисом» на «украинском направлении»

сегодня, 18:15
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Ткачик Олеся

Российский диктатор Владимир Путин вынужден был признать, что у РФ не все идет хорошо в Украине. Более того, он даже заговорил о кризисе в войне против Украины. Как отмечает Azertag, об этом он сказал во время встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Путин признал, что у РФ не все идет по плану «на украинском направлении»

Владимир Путин

"Ясно и всем хорошо известно, что и Россия сталкивается с кризисами, в том числе прежде всего, конечно, на украинском направлении", — сказал кремлевский диктатора.

После этого Путин решил прокомментировать ситуацию на Южном Кавказе.

"Историческая причастность России к ситуации на Южном Кавказе, да и в последние несколько лет, диктует нам необходимость участия в этих событиях. Конечно же, в той части, в которой этого требуют стороны", — отметил кремлевский диктатор.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в России действительно не все хорошо идет в Украине. Даже в Донецкой области, которую Путин отдал приказ своим военным захватить полностью. Да, в этом регионе российские войска продвигаются , но ценой невероятных казней личного состава и техники. Как отметил военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, пока на Покровском направлении за неделю оккупационные войска прошли 2-3 км, Силы обороны в Курской области проходят 2-3 км в сутки.

При этом западные СМИ сообщают, что уже осенью РФ может планировать контрнаступление в Курской области и для этого ей нужно 50 тыс. военных. Но правда в том, говорят эксперты, столько людей у РФ нет. Чтобы их собрать, нужно перекидывать военных с фронта в Украине, причем речь идет о большом количестве оккупантов.




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Источник: https://azertag.az/ru/xeber/prezident_vladimir_putin_rossiya_gotova_uchastvovat_v_uregulirovanii_situacii_na_yuzhnom_kavkaze-3142234
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