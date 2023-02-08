Путин признал негативное влияние санкций Запада: по чему ударили больше всего

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Кравцев Сергей
Президент России Владимир Путин заявил о важности "технологического суверенитета" РФ. Российский диктатор подчеркнул, перед россиянами сегодня стоит задача – в короткий срок вывести на новый уровень собственные разработки, потому как на западные технологии теперь надежды нет. Причина того, что западные технологии перестали поступать в Россию – санкции за развязанную войну против Украины.
Владимир Путин. Фото из открытых источников
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Отметим, технологической отрасли РФ пострадали после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину. ответом на агрессию Кремля были санкции, которые с каждым месяцем затянувшейся войны становились все ощутимее и ощутимее.
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Также издание "Комментарии" сообщало – победа над Россией должна быть в этом году: премьер Великобритании Риши Сунак дал стойкое обещание украинцам.
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Ігор
сегодня, 17:06
Це тільки початок. Всю повноту Росія пізнає при виплаті репарацій. Пізнають що таке азаровщіна і її продовження: яреськівшіна і гетмацевщіна. Вони впровадять купу складної звітності з купою показників і систему адміністрування Е-репарації. Купу штрафів за найменшу помилку. На окуповану Росію приїде орда корумпованих гауляйтерів здирників, які будуть вимагати хабарі, бо інакше знайдуть купу недоліків, а штрафи будуть більше.