Путин признал негативное влияние санкций Запада: по чему ударили больше всего

Президент России Владимир Путин заявил о важности "технологического суверенитета" РФ. Российский диктатор подчеркнул, перед россиянами сегодня стоит задача – в короткий срок вывести на новый уровень собственные разработки, потому как на западные технологии теперь надежды нет. Причина того, что западные технологии перестали поступать в Россию – санкции за развязанную войну против Украины.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

"За короткий срок России предстоит вывести на новый уровень собственные критически важные технологии в науке, IT, промышленности, транспорте, разработке лекарств и новых материалов, других важнейших для страны направлениях, чтобы обеспечить технологический суверенитет, независимость в производстве любой критически важной для нас продукции", — заявил лидер россиян.

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Отметим, технологической отрасли РФ пострадали после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину. ответом на агрессию Кремля были санкции, которые с каждым месяцем затянувшейся войны становились все ощутимее и ощутимее.

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