Путин признал – «спецоперация» пошла не по плану – кому диктатор адресовал свое послание

Эксперты продолжают анализировать специально для издания "Комментарии" сегодняшнее путинское обращение, в котором он объявил частичную мобилизацию в РФ, угрожал ядерным оружием, а также фактически анонсировал аннексию украинских территорий после проведения порции псевдореферендумов.

Российские войска. Фото: Генштаб ВСУ

Будем ждать реакции Запада и надеяться, что поддержка со стороны союзников наоборот увеличится

Андрей Сухарина, политический аналитик Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива отмечает:

"Высшее российское руководство, по сути, впервые признало, что их "специальная военная операция" (СВО) идет не по плану. Объявление мобилизации свидетельствует, что в Кремле сильно разочарованы результатами, поскольку раньше неоднократно заявляли, что мобилизации в РФ не будет".

Аналитик уверен, что значительная часть российского общества до недавнего времени верила, что события "развиваются по некоему гениальному плану Путина". Оказалось – нет.

"Относительно псевдореферендумов – это ожидаемая политика поднятия ставок ориентирована не столько на Украину, сколько на коллективный Запад, – считает Андрей Сухарина. – Устраивая ядерный шантаж, Кремль таким образом надеется заставить Украину договариваться из-за опасений Запада относительно дальнейшей эскалации. Украина, в свою очередь, продемонстрировала, что для нее это ничего не меняет, а российские войска будут уничтожаться на всей территории нашей страны, в том числе в Крыму. Атаки на военные объекты оккупантов там уже были. Равно как и атаки на военные цели на территории России рядом с украинской границей".

Поэтому, заключает эксперт, будем ждать реакции Запада и надеяться, что поддержка со стороны союзников наоборот увеличится, а такой шантаж не будет успешным.

Частичная мобилизация, закон о которой уже на данный момент опубликован – стандартное пополнение запасов живой силы армии агрессора

По мнению политического аналитика Павла Нусса, как и предполагалось, это путинское обращение адресовано не Украине, а США, ЕС и другим нашим союзникам.

"Это обращение адресовано и испугавшемуся беспомощности вооруженных сил РФ населению – с одной стороны, и к вынужденно бежавшим из России военнообязанным гражданам – с другой. Всё остальное прогнозировано, – считает эксперт. – И ядерный шантаж, и "гарантии безопасности проведения референдумов" на территориях "ЛДНР", Херсонской и Запорожской областях, и весь другой истерический визг выжившего с ума диктатора — прогнозировалось и никакому здравому смыслу не соответствует".

Павел Нусс делает следующие выводы.

1. Ни о каких "гарантиях безопасности проведения референдумов на территориях ЛДНР Херсонской и Запорожской областях" не может быть и речи, потому как для этого потребуются дополнительные силы, которых у РФ нет. Высадка десанта реальна, но также затруднительна. Единственный путь – ядерный шантаж с целью сдерживания контрнаступления. Не сработает.

2. Частичная мобилизация, закон о которой уже на данный момент опубликован – стандартное пополнение запасов живой силы армии агрессора, потерпевшей поражение и понесшей колоссальные потери в Украине.

"Конечно же, это предварительные выводы, они могут быть откорректированы. Но пока картина выглядит именно под таким углом", – констатирует аналитик.

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