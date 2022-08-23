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Путин продолжит искать возможность выйти на переговоры: эксперт назвал причину

Если периферия захлебывается в продвижении – начинаются центробежные движения внутри империй, уверен Михаил Чаплыга

23 августа 2022, 10:17
Автор:

Кравцев Сергей
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Казалось бы, Россия не прекращает массированно наступление в Украине, обстреливает ракетами и из артиллерии мирные города и силе и при этом постоянно заявляет о желании сесть за стол переговоров с Украиной. В Офис президента считают, что такое поведение Кремля объясняется тем, что у оккупантов не хватает резервов, чтобы восполнить свои потери. Политический эксперт Михаил Чаплыга считает же, что истинная причина немного в другом. Своим мнением политолог поделился в эксклюзивном интервью изданию "Комментарии".

Путин продолжит искать возможность выйти на переговоры: эксперт назвал причину

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Эксперт отметил, Путину нечем радовать россиян новостями из фронта в Украине, а все от того, что война перешла в стадию вялотекущей позиционной борьбы, что есть недопустимо для любого политического режима любой империи. 

По словам Михаила Чаплыги, как показывает история, империя имеет перспективы развития, пока она динамично расширяется. Это нужно дикторским режимам для того, чтобы акцентировать внимание на периферии, а в это самое время в центре проводить свою политику.

"Если периферия захлебывается в продвижении – начинаются центробежные движения внутри империй, а также политические брожения", – отметил Чаплыга.

Он объясняет, так происходит о того, что все внимание – на внутренних вопросах. Поэтому выход из ситуации один – нужно заморизить проблемы периферии, чтобы заняться решением внутренних проблем. Если и дальше на них не реагировать, то так можно доиграться и до того, что случится "дворцовый переворот".

"Значит, рф действительно будет всё интенсивней искать возможности для переговоров и новые каналы коммуникаций", – подытожил политолог.

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Источник: https://comments.ua/
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