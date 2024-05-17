Путин прокомментировал идею Макрона с установлением «олимпийского перемирия»

Как сообщил кремлевский диктатор Владимир Путин в беседе с президентом Си Цзиньпион они "затронули" тему с "олимпийским перемирием", которое предложил ввести на время Олимпийских игр в Париже президент Франции Эммануэль Макрон.

Владимир Путин

Кремлевский диктатор заявил, что сама идея объявления олимпийского перемирия является правильной и конструктивной, но сегодня международные спортивные чиновники якобы нарушают принципы олимпийской хартии.

По мнению кремлевского диктатора, эти чиновники сейчас "политизируют спорт", что недопустимо.

"Они сами нарушают, в том числе и в данном случае в отношении России, не допуская наших спортсменов выступать на Олимпийских играх со своим знаменем, со своим флагом и со своей национальной музыкой, с гимном, в отношении нас нарушают, а хотят, чтобы мы в свою очередь исполняли те правила, которые они нам диктуют", - заявил Путин и добавил, что это "очень несправедливо".

Российский диктатор считает, что якобы перед тем, как от кого-то что-то требовать, нужно придерживаться "норм справедливости", а это в отношении России попросту нет.

При этом Путин посетовал на то, что якобы вся ситуация в олимпийский сфере превратилась в коммерческую корпорацию, в которой все строится вокруг денег, и если так все будет продолжаться и дальше, то будущего у олимпийского движения не будет.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Франции Эммануэль Макрон предложил на время проведения Олимпийских игр установить перемирие в том числе и в Украине. Эту идею он обсудил с Си Цзиньпионом, который ее поддержал.

В то же время в Украине против объявления "олимпийского перемирия". При этом эксперты считают, что РФ на самом деле заинтересована в нем.



