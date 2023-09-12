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Путин прокомментировал возможность переговоров с Зеленским – назвал условие

Российский президент заявил, если США считают, что Украина готова к переговорам, то пусть отменят указ Зеленского об их запрете

сегодня, 11:45 comments7397
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Кравцев Сергей
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Российский диктатор Владимир Путин допустил переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и назвал свое условие перед их проведением. Прежде, чем говорить о переговорах более предметно, считает диктатор, США должны "отменить указ Зеленского об их запрете". Как передает портал "Комментарии", такое заявление Путин сделал в ходе выступления на Восточном экономическом форуме.

Путин прокомментировал возможность переговоров с Зеленским – назвал условие

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Владимир Путин вспомнил недавние заявление первых лиц США о том, что Украина могла бы согласиться на переговоры, но не видит такого желания со стороны российского руководства.


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Также хозяин Кремля уже традиционно высказался об украинском контрнаступлении, заявив, что оно уже провалилось и никак не развивается. Правда при этом Путин заявив, что украинцы продолжают терять очень много военных в ходе того самого контрнаступления, которое, по словам того же Путина, уже застопорилось и не развивается.

Читайте также на портале "Комментарии" — госсекретарь США Энтони Блинкен, побывавший на прошлой неделе с неожиданным визитом в Киеве, заявил, что, если президент России Владимир Путин проявит интерес к реальным переговорам о мире, то украинцы якобы присоединятся. Но пока, дескать, такой заинтересованности у хозяина Кремля не просматривается. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский, раскритиковал представителей Запада, которые называют украинские наступательные операции медленными, а также призывают к переговорам с РФ вместо увеличения давления на нее – и помощи Украине. Сейчас в последнее время более активно качают тему переговоров (рассуждают о них), причем, и в Украине, и на Западе, и в РФ с ее явными и не очень явными соратниками? Когда переговоры могут стать реальны – и между кем и кем? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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