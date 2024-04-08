Путин просчитался, угрожая соседней стране: Politico объяснило, почему все пошло не так

Российский президент Владимир Путин недавно в очередной раз сказал, что разместит войска рядом с финской границей, протяженность которой больше 1300 километров . Такое очередное запугивание получилось безуспешным, потому что в РФ не хватает солдат.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Издание Politico информирует, что последствия проблемы постоянного устрашения других в том, что на это нужны значительные ресурсы. Если РФ хочет напугать Финляндию, тем, что будет мстить за вступление в Альянс, разместив войска на границе, то их нужно иметь в наличии много, но их нет.

"У россиян не будет ресурсов для создания инфраструктуры, производства нового тяжелого вооружения и привлечения значительного количества войск к нашей границе до 2030 года", – рассказал бывший генерал-майор Пекка Товери, эксначальник финской военной разведки.

Как он продолжил, в подобных операциях требуются навыки проведения "операций в болотисто-лесистой местности", ибо большинство приграничных территорий Финляндии — сплошная дикая местность, не подходящая для проведения современного механизированного боя. При этом современные бойцы РФ не имеют подобного опыта.

К тому же в Кремле уже перевели собственные подразделения, которые размещались недалеко от финской границы, в Украину.

"138-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада по-прежнему находится в Каменке, примерно за 50 километров от финской границы", — продолжил Товери. "Но гарнизон достаточно пуст, боеспособных войск нет, потому что все они находятся на Украине. А все пять близлежащих бригад были наполовину укомплектованы еще до войны.

Поэтому Путин, выражая угрозы, переоценивает возможности собственной армии.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в британской разведке рассказали, как Путин благодарит бизнесменов, поддержавших войну