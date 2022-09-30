Путин просит Украину прекратить войну и пойти на переговоры

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Кравцев Сергей
Президент РФ Владимир Путин после оглашения аннексии 4 украинских областей предложил Киеву "сесть за стол переговоров". Однако исключил любой диалог по Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщает издание "Комментарии", с ссылкой на его заявление во время выступления в Кремле.
Владимир Путин. Фото GettyImages
Российский диктатор считает фейковые результаты "референдумов" якобы волеизъявлением самих жителей территорий этих четырех областей.
Стоит напомнить, как и ожидалось сегодня российский диктатор Владимир Путин объявил аннексию оккупированных территорий Украины. Речь идет о Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.
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Также издание "Комментарии" сообщало — официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант заявила, что новый пакет санкций Европейского Союза против рф является "первой частью ответа" Запада на аннексию кремлем захваченных территорий Украины. Какие действенные удары по стране-агрессору может нанести цивилизованный мир с целью скорейшего прекращения войны и восстановления территориальной целостности Украины? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам.
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Ігор
сегодня, 15:27
Путін дав Росії те, що їй потрібно: нові реальні завоювання. Зе-вирок дає Україні віртуальне: все гаразд, попри страждання. Але одночасно, в реальності, так бути не може. Пропаганда в Україні робить все, щоб суспільство не дивилось на події з відкритими очима. Україна це інструмент, який потрібен, щоб завдати максимальної шкоди Росії. До останнього. На скільки вистачить. Зупинятись ніхто не буде. Врятуються Київ, Львів, Тернопіль - це і оголосять перемогою, завдяки підтримки ЄС і США.