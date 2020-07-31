Путин провел срочное совещание по ЧВК "Вагнер" в Беларуси

Президент России Владимир Путин провел оперативную встречу с постоянными членами российского Совета безопасности через видеоконференцию, сообщает сайт Кремля.

"Произошел обстоятельный разговор по поводу инцидента с задержанием российских граждан в Беларуси. Надеемся, что эта ситуация будет выяснена в ближайшее время, и неоправданно задержаны российские граждане будут освобождены", - говорится в сообщении.

В заседании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совета федерации Валентина Матвиенко, председатель Государственной думы Вячеслав Володин, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу и другие.

Сегодня спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что задержанные не сделали ничего противозаконного, а их пребывания в соседней стране не связано с белорусскими делами.

"Сейчас мы можем с высокой степенью уверенности сказать, что эти российские граждане приехали в Беларусь, им пришлось транзитом уехать в другую страну, их пребывание не связано ни с Белоруссией, ни с белорусскими делами", - сказал представитель Кремля.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что на территории Беларуси во время предвыборной кампании были задержаны боевики ЧВК "Вагнер", спецподразделение под ведомством Москвы.





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