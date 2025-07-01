Российский диктатор Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, передают прокремлевские СМИ.

Путин провел телефонный разговор с Макроном

Сообщается, что разговор состоялся впервые за три года, кто был инициатором звонка, не сообщают. Отмечается, что Путин и Макрон обсудили ситуацию на Ближнем Востоке в контексте конфликта Ирана и Израиля и ударов США по иранским объектам, заявили в Кремле.

Они также отметили, что война в Украине — это прямое следствие политики западных государств.

Путин указал Макрону, что Запад много лет создавал в Украине антироссийский плацдарм, а теперь затягивает боевые действия.

Путин отметил, что урегулирование в Украине должно быть комплексным, необходимо устранять первопричины, опираться на реалии на земле, уточнили в Кремле.

Путин и Макрон отметили важность уважения права Ирана на мирный атом и выполнения им обязательств по ДНЯО, включая сотрудничество с МАГАТЭ, заявил Кремль.

Путин и Макрон высказались за урегулирование кризиса вокруг Ирана и других конфликтов на Ближнем Востоке путем дипломатии;

Лидеры условились продолжить контакты в целях возможной координации позиций по урегулированию на Ближнем Востоке;

Президенты отметили особую ответственность РФ и Франции как постоянных членов СБ ООН в поддержании мира и безопасности.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что голосование в Конгрессе США по новому пакету санкций против Российской Федерации, в том числе ограничения на экспорт российской нефти, ожидается не ранее 7 июля.

Отмечается, что инициатива по усилению давления на РФ получила важный толчок после неформальной встречи сенатора от Южной Каролины Линдси Грэма с президентом США Дональдом Трампом.

"Президент Трамп дал четкий сигнал — пора запускать инициативу в действие. Это означает, что голосование может состояться не раньше 7 июля, но вероятно и позже — 13, 15 или даже 17 числа. Точной даты пока нет", — подчеркнула представитель Razom.