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Ткачик Олеся
Кремлевский диктатора Владимир Путин проводит совещания о делах в "приграничье". Как сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов, в регионе увеличилось число воздушных атак со стороны Вооруженных сил Украины.
Владимир Путин
Также он рассказал, что более 130 тыс. жителей курского приграничья выехали, около 20 тыс. человек остались. По его словам, согласно решению оперативного штаба, в зону отселения и эвакуации попали восемь районов области с численностью жителей 152 566 человек. На текущий момент выехали 133 190, осталось 19 376 человек, сообщил Смирнов.
Смирнов рассказал, что в настоящее время развернуто более 500 лагерей временного пребывания людей, в них находится свыше 12 тыс. человек, в том числе 3407 детей.
В свою очередь губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ситуация в регионе продолжает оставаться сложной. Он отметил, что за последнюю неделю во время обстрелов и атак Вооруженных сил Украины якобы пострадали 19 мирных жителей.
Кроме того, как сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, федеральное правительство решило выделить дополнительно более 1,5 млрд рублей на выплаты денежной помощи жителям Курской области.
По его словам, "в целом, по Курской, Белгородской и Брянской областям постоянно отслеживается вся проблематика".
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ВСУ "перевернули доску" операцией в Курской области.
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