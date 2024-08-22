Путин проводит совещание о делах в «приграничье»: на что жалуются губернаторы

Кремлевский диктатора Владимир Путин проводит совещания о делах в "приграничье". Как сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов, в регионе увеличилось число воздушных атак со стороны Вооруженных сил Украины.

Владимир Путин

"Все мероприятия осложняются существенно возросшим количеством воздушных атак. Ситуация находится на контроле, взаимодействие со всеми министерствами и ведомствами регионами России осуществляется круглосуточно", — сообщил Смирнов.

Также он рассказал, что более 130 тыс. жителей курского приграничья выехали, около 20 тыс. человек остались. По его словам, согласно решению оперативного штаба, в зону отселения и эвакуации попали восемь районов области с численностью жителей 152 566 человек. На текущий момент выехали 133 190, осталось 19 376 человек, сообщил Смирнов.

Смирнов рассказал, что в настоящее время развернуто более 500 лагерей временного пребывания людей, в них находится свыше 12 тыс. человек, в том числе 3407 детей.

В свою очередь губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ситуация в регионе продолжает оставаться сложной. Он отметил, что за последнюю неделю во время обстрелов и атак Вооруженных сил Украины якобы пострадали 19 мирных жителей.

Кроме того, как сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, федеральное правительство решило выделить дополнительно более 1,5 млрд рублей на выплаты денежной помощи жителям Курской области.

"Эвакуированным жителям Курской области продолжаются единовременные выплаты. В части принятого вами решения, касающегося 10 тысяч рублей, направляются регулярно и оперативно на пополнение этой статьи средства. Что касается выплат 15 тысяч рублей по линии МЧС, то средства начали поступать на счета граждан. Это процедура занимает чуть больше времени. И чтобы ускорить обработку заявлений, а их на сегодня уже более 100 тысяч, к работе дистанционно привлечены сотрудники МФЦ других регионов. Это дает возможность обработать большее количество заявлений в час", — сказал Мантуров.

По его словам, "в целом, по Курской, Белгородской и Брянской областям постоянно отслеживается вся проблематика".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ВСУ "перевернули доску" операцией в Курской области.



