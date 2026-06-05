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Путин прямо заявил, что в России катастрофа в результате войны: что происходит

В российских СМИ все чаще звучат призывы завершить войну для стабилизации экономики

5 июня 2026, 19:35
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Клименко Елена

Владимир Путин впервые за долгое время публично признал замедление российской экономики на фоне затяжной войны против Украины. Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, глава Кремля заявил, что экономические показатели страны ухудшились, однако попытался умалить масштабы проблем, сравнив ситуацию с уровнем развития отдельных государств Еврозоны.

Путин прямо заявил, что в России катастрофа в результате войны: что происходит

Фото: из открытых источников

По словам российского диктатора, нынешнее состояние экономики РФ не критично, хотя он фактически подтвердил ее спад.

"Мы слышим, что у нас в экономике все "пришлось". Да, но мы опустились до того уровня, в котором страны Еврозоны живут долгие годы", – заявил Путин во время форума.

В то же время, он признал, что экономический рост в стране остается ограниченным, назвав текущую динамику "сдержанной". Такие заявления прозвучали на фоне растущего числа сигналов о трудностях, с которыми сталкивается российская экономика из-за санкций, военных расходов и сокращения инвестиций.  

Примечательно, что в тот же день глава крупнейшего российского банка "Сбербанк" Герман Греф также обратил внимание на серьезные вызовы для экономики страны. По его словам, высокие кредитные ставки, рост налоговой нагрузки и понижение потребительского спроса создают сложные условия для бизнеса и сдерживают экономическое развитие.

Портал "Комментарии" уже писал , что кремлевский диктатор Владимир Путин в очередной раз прокомментировал отношения между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом, сделав ряд противоречивых заявлений. По его словам, украинскому лидеру якобы еще нужно "воспитание" со стороны американского президента.



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