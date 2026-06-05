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Путін прямо заявив, що у Росії катастрофа через війну: що відбувається

У російських ЗМІ все частіше звучать заклики завершити війну для стабілізації економіки

5 червня 2026, 19:35
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Клименко Елена

Володимир Путін уперше за тривалий час публічно визнав уповільнення російської економіки на тлі затяжної війни проти України. Виступаючи на Петербурзькому міжнародному економічному форумі, глава Кремля заявив, що економічні показники країни погіршилися, однак спробував применшити масштаби проблем, порівнявши ситуацію з рівнем розвитку окремих держав Єврозони.

Путін прямо заявив, що у Росії катастрофа через війну: що відбувається

Фото: з відкритих джерел

За словами російського диктатора, нинішній стан економіки РФ не є критичним, хоча він фактично підтвердив її спад.

"Ми чуємо, що у нас в економіці все "припало". Так, але ми опустилися до того рівня, в якому країни Єврозони живуть довгі роки", – заявив Путін під час форуму.

Водночас він визнав, що економічне зростання в країні залишається обмеженим, назвавши поточну динаміку "стриманою". Такі заяви пролунали на тлі дедалі більшої кількості сигналів про труднощі, з якими стикається російська економіка через санкції, воєнні витрати та скорочення інвестицій. 

Показово, що того ж дня голова найбільшого російського банку "Сбербанк" Герман Греф також звернув увагу на серйозні виклики для економіки країни. За його словами, високі кредитні ставки, зростання податкового навантаження та зниження споживчого попиту створюють складні умови для бізнесу та стримують економічний розвиток.

Портал "Коментарі" вже писав, що кремлівський диктатор Володимир Путін вкотре прокоментував стосунки між Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом, зробивши низку суперечливих заяв. За його словами, українському лідеру нібито ще потрібне "виховання" з боку американського президента.  



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