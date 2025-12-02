Путин прямо заявил о войне с Европой: почему он снова угрожает ЕС

Путин заявил о войне с Европой. Такое заявление он сделал перед переговорами с Виткоффом и Кушнером. По его словам, Россия не собирается воевать с европейскими странами. Но если Европа начнет войну — Россия готова "прямо сейчас".

Владимир Путин (фото из открытых источников)

"Там популярен тезис о нанесении России стратегического поражения. И они живут до сих пор, судя по всему, в этих иллюзиях. Мы не собираемся воевать с Европой, я об этом уже сто раз говорил. Но если Европа вдруг захочет воевать и начнет, мы готовы прямо сейчас. Только если Европа вдруг начнет, то это не Украина, там мы действуем хирургически. Если Европа начнет, может быстро случиться ситуация, что нам не с кем будет договариваться", — пригрозил диктатор.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин заявил, что Европа выдвигает неприемлемые для России предложения к мирному плану. Кроме этого, кремлевский диктатор пожаловался, что якобы европейцы мешают Трампу наладить мир. А также выставил условия для возвращения ЕС в переговорный процесс с РФ.

"Наблюдая, что результат им сегодня тоже не нравится, они начали мешать действующей администрации Соединенных Штатов и президенту Трампу достичь мира с помощью переговоров. Сами отказались от мирных переговоров и президенту Трампу мешают. У них нет мирной повестки дня. Они же на стороне войны. И даже когда они пытаются якобы внести какие-то изменения в предложение Трампа, мы же это четко видим. Все эти изменения направлены только на одно — на то, чтобы вообще заблокировать весь этот мирный процесс. Выдвинуть такие требования, которые для России абсолютно неприемлемы", — посетовал Путин.