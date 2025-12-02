Путін прямо заявив про війну з Європою: чому він знову погрожує ЄС

Путін заявив про війну з Європою. Таку заяву він зробив перед переговорами з Віткоффом і Кушнером. За його словами, Росія не збирається воювати з європейськими країнами. Але якщо Європа почне війну — Росія готова "прямо зараз".

Володимир Путін (фото з відкритих джерел)

"Там популярна теза про нанесення Росії стратегічної поразки. І вони живуть досі, судячи з усього, в цих ілюзіях. Ми не збираємося воювати з Європою, я про це вже сто разів говорив. Але якщо Європа раптом захоче воювати і почне, ми готові прямо зараз. Тільки якщо Європа раптом почне, то це не Україна, там ми діємо хірургічно. Якщо Європа почне, може швидко статися ситуація, що нам не з ким буде домовлятися",- пригрозив диктатор.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що Путін заявив, що Європа висуває неприйнятні для Росії пропозиції до мирного плану. Окрім цього кремлівський диктатор поскаржився, що нібито європейці заважають Трампу налагодити мир. А також виставив умови для повернення ЄС у переговорний процес з РФ.

"Спостерігаючи, що результат їм сьогодні теж не подобається, вони почали заважати чинній адміністрації Сполучених Штатів і президенту Трампу досягти миру за допомогою переговорів. Самі відмовилися від мирних переговорів і президенту Трампу заважають. У них немає мирного порядку денного. Вони ж на боці війни. І навіть коли вони намагаються нібито внести якісь зміни в пропозицію Трампа, ми ж це чітко бачимо. Всі ці зміни спрямовані тільки на одне — на те, щоб взагалі заблокувати весь цей мирний процес. Висунути такі вимоги, які для Росії є абсолютно неприйнятними",- поскаржився Путін.