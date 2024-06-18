Путин публично поблагодарил одного из союзников за поддержку в войне против Украины

Российский диктатор Владимир Путин накануне визита в КНДР опубликовал статью, где похвалил эту страну за "твердую поддержку" российских захватчиков в войне против Украины и заявил, что готов к тесному взаимодействию с Северной Кореей, "чтобы сделать международные отношения более демократичными и стабильными". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в статье Путина в северокорейской газете "Нодон синмун", опубликованной на сайте Кремля.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Путин заявил, что Россия "высоко ценит твёрдую поддержку КНДР" в проведении войны против Украины и солидарность этой страны с РФ по ключевым международным вопросам.

Российский диктатор повторил свои традиционные нарративы о том, что США "делают всё, чтобы затянуть и с большей силой разжечь" войну в Украине и якобы отвергают все "попытки мирного урегулирования ситуации", в то время как страна-агрессор якобы "была и будет открыта для равноправного диалога по всем, самым сложным вопросам".

Он также обвинил "противников" России в том, что они "позволяют и фактически подталкивают использовать современное западное оружие и технику для нанесения ударов по российской территории". При этом, по утверждению российского лидера, чаще всего такие удары якобы наносятся "по заведомо мирным целям".

Владимир Путин заявил, что Россия будет поддерживать КНДР, а также готова "к тесному взаимодействию, чтобы сделать международные отношения более демократичными и стабильными".

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