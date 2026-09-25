Российский диктатор Владимир Путин публично заявил, что выборы стали буквально мандатом на продолжение войны: "Бойцам и командирам на передовой линии: хочу, чтобы вы знали, товарищи, это голосование – за вас! Люди верят вам, верят в нашу победу. Не сомневаюсь, что все цели, которые мы поставили перед собой в рамках СВО", будет достигнуто.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Комментируя главный месседж Кремля, политический эксперт Анатолий Мелащенко отметил, явка на выборах в РФ была зафиксирована рекордной: почти 60%. В итоге более 67,2 миллионов россиян "поддержали СВО", как утверждает Путин.

"Это к теме, несут ли "простые россияне" ответственность за войну с Украиной, за обстрелы, разрушения и массовые убийства. Путин однозначно и публично подтвердил: да, россияне ответственны за войну", – отметил эксперт.

Также издание "Комментарии" сообщало – политолог, соучредитель Национальной платформы устойчивости и сплоченности Олег Саакян заявил, что Россия использует переговорный процесс не столько для поиска завершения войны, сколько для выигрыша времени. По его мнению, Москва пытается дождаться изменений в международной ситуации, которые могли бы создать для Кремля более выгодные условия.

Саакян обратил внимание и на позицию Соединенных Штатов о призыве к прекращению огня. По его словам, администрация Дональда Трампа стремится оставаться посредником, поэтому уходит от шагов, которые Москва могла бы трактовать как окончательный выбор стороны.

"Трамп слишком сильно хочет договориться, а не решить саму проблему. Если Соединенные Штаты видят войну как переговорный процесс между двумя сторонами, они пытаются дистанцироваться от моральных и оценочных суждений по поводу российско-украинской войны", — отметил Саакян.



