Путин распорядился: какие военные впервые в истории будут маршировать на Красной площади

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Кравцев Сергей
Во время парада 9 мая в Москве по Красной площади впервые в истории вместе с россиянами пройдут северокорейские войска. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает издание NHK со ссылкой на собственные источники.
Парад на Красной площади. Фото из открытых источников
Как пишет издание, его источники отметили, что решение об участии военных КНДР в параде 9 мая уже принято.
По сообщениям СМИ, это будет первый случай, когда Пхеньян отправит свои войска в Москву для участия в торжествах.
Также обсуждается возможность привлечения северокорейского военного оркестра для парада 9 мая и других торжественных мероприятий на территории РФ.
Читайте также на портале "Комментарии" — перед отправкой войск КНДР в РФ диктатор Ким Чен Ын рассчитывал, что его армейская элита наберется опыта вести реальные бои. Но сейчас уже получается, что возвратятся обратно в КНДР немногие. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что треть военных, которых КНДР направила в Курскую область, уже погибли или были ранены. В частности, полковник, руководитель разведывательного центра Сил обороны Эстонии Антс Кивисельг подтвердил такие данные. Об этом пишет "Forbes".
Также издание "Комментарии" сообщало — более 11 тысяч северокорейских военных, а возможно, и больше, вовлечены в боевые действия на стороне России в войне против Украины. Запад не скрывает своего беспокойства из-за этого факта. Больше всего вызывает беспокойство позиция официального Пекина. Об этом в статье для Foreign Policy пишет старший научный сотрудник и заместитель директора Индийско-тихоокеанской программы безопасности в Центре новой американской безопасности Джейкоб Стокс.
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