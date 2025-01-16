Путин распорядился: какие военные впервые в истории будут маршировать на Красной площади

Во время парада 9 мая в Москве по Красной площади впервые в истории вместе с россиянами пройдут северокорейские войска. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает издание NHK со ссылкой на собственные источники.

Парад на Красной площади. Фото из открытых источников

"Ожидается, что в параде примут участие десятки военнослужащих из Северной Кореи" – говорится в сообщении.

Как пишет издание, его источники отметили, что решение об участии военных КНДР в параде 9 мая уже принято.

По сообщениям СМИ, это будет первый случай, когда Пхеньян отправит свои войска в Москву для участия в торжествах.

Также обсуждается возможность привлечения северокорейского военного оркестра для парада 9 мая и других торжественных мероприятий на территории РФ.

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