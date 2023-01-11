logo

BTC/USD

17478.65

ETH/USD

1336.41

LTC/USD

81.72

USD/UAH

40.30

EUR/UAH

42.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Путин рассказал, благодаря кому Россия еще держится, несмотря на санкции Запада
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин рассказал, благодаря кому Россия еще держится, несмотря на санкции Запада

При этом российский президент пожаловался, что нет заказов на новые самолеты

сегодня, 15:15 comments2463
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Как передает издание "Комментарии", во время первого совещания с Кабмином в этом году российский диктатор Путин попытался похвастаться, что экономика России, несмотря беспрецедентные западные санкции, все еще на плаву и даже продолжает развиваться. Такой успех, уверен Путин, из-за того, что ему удалось в свое время назначить на должность премьер-министра РФ Михаила Мишустина, а тот уже под своим предводительством собрал команду профессионалов.

Путин рассказал, благодаря кому Россия еще держится, несмотря на санкции Запада

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

"Ничего из того, что нам противник предрекал, не произошло", – заявил Путин.

При этом хозяин Кремля раскритиковал работу по оформлению заказов на воздушные суда на предприятиях. По его словам, "до сих пор на заводах нет заказов, слишком долго все".

"Контрактов нет на предприятиях! Мне директора сказали. Ну чего вы, в самом деле, дурака-то валяете? Контракты, когда будут? Я вот о чем говорю. В течение месяца все должно быть сделано. Квартал, год, о чем мы говорим? Мы, что не понимаем, в каких условиях живем? Я вас прошу в течение месяца эту работу закончить", – заявил Владимир Путин.

Стоит отметить, что санкции Запада, которые были введены за развязанную Кремлем полномасштабную войну против Украины, не уничтожили российскую экономику и не заставили Кремль прекратить войну, но серьезно пошатнули важные в РФ отрасли от машиностроения и авиации до экспорта нефти и газа и прочих товаров. 

Читайте также на портале "Комментарии" — второе пришествие Лапина: к чему может привести противостояние между российскими военачальниками

Также издание "Комментарии" сообщало — война в Украине: ключевые составляющие поражения России в этом году — есть ли уже перспективы.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!