Путин рассказал, благодаря кому Россия еще держится, несмотря на санкции Запада

Как передает издание "Комментарии", во время первого совещания с Кабмином в этом году российский диктатор Путин попытался похвастаться, что экономика России, несмотря беспрецедентные западные санкции, все еще на плаву и даже продолжает развиваться. Такой успех, уверен Путин, из-за того, что ему удалось в свое время назначить на должность премьер-министра РФ Михаила Мишустина, а тот уже под своим предводительством собрал команду профессионалов.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

"Ничего из того, что нам противник предрекал, не произошло", – заявил Путин.

При этом хозяин Кремля раскритиковал работу по оформлению заказов на воздушные суда на предприятиях. По его словам, "до сих пор на заводах нет заказов, слишком долго все".

"Контрактов нет на предприятиях! Мне директора сказали. Ну чего вы, в самом деле, дурака-то валяете? Контракты, когда будут? Я вот о чем говорю. В течение месяца все должно быть сделано. Квартал, год, о чем мы говорим? Мы, что не понимаем, в каких условиях живем? Я вас прошу в течение месяца эту работу закончить", – заявил Владимир Путин.

Стоит отметить, что санкции Запада, которые были введены за развязанную Кремлем полномасштабную войну против Украины, не уничтожили российскую экономику и не заставили Кремль прекратить войну, но серьезно пошатнули важные в РФ отрасли от машиностроения и авиации до экспорта нефти и газа и прочих товаров.

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