Путин рассказал близкому кругу советников, какой сценарий завершения войны его устроит

Кремлевский диктатор Владимир Путин, якобы, готов пойти на переговоры по вопросу войны в Украине, сообщает Reuters. По информации издания, его устроит сценарий прекращения огня и заморозка войны по линии фронта. Вроде бы такой сценарий он сможет продать своим избирателям, как победу России. Об этом всем кремлевский диктатор якобы сказал небольшой группе советников.

Владимир Путин

При этом он якобы заявил, что разочарован действиями Запада, которые препятствуют проведению таких переговоров. Также его не устраивает решение президента Владимира Зеленского, исключающего возможность проведения переговоров с террористической Россией.

Более того, по словам собеседников издания, Путин даже якобы хочет оставить войну позади, поскольку достижений РФ в "спецоперации" в Украине абсолютно достаточно для того, чтобы говорить о "победе". При этом кремлевский диктатор хорошо осознает, что ведение дальнейших боевых действий потребует проведения общей мобилизации, а это приведет к падению его рейтингов.

Кроме того, по словам собеседников, Путин хорошо понимает, что чем дольше идет его война в Украине, тем больше "героев "СВО" будут возвращаться домой и создавать напряженность в обществе.

При этом собеседники подчеркнули, что Путин в мирном соглашении будет требовать закрепить все достижения РФ на поле боя, в том числе и зафиксировать сухопутный коридор в Крым.

Кроме того, собеседники издания утверждают, что Россия будет и дальше захватывать территории до тех пор, пока президент Владимир Зеленский не предложит Путину остановиться. Также кремлевский диктатор считает, что Запад не даст Украине достаточно оружия, что будет подрывать моральный дух людей.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что кремлевский диктатор действительно очень хочет остановки войны, однако на своих условиях.