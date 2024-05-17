Путин рассказал, будет ли считать Зеленского легитимным президентом

По словам кремлевского диктатора Владимира Путина, дать ответ на вопрос о том, будет ли президент Владимир Зеленский легитимным после 21 мая должна правовая и политическая система Украины.

Владимир Путин

При этом кремлевский диктатор заявил, что в Конституции Украины якобы "есть всякие варианты" трактовки сроков полномочия главы государства.

"Это вопрос оценки, эту оценку, конечно, прежде всего, должен дать Конституционный суд, да и вообще сама политическая и юридическая система Украины", — сказал Путин.

Кроме того, диктатор заявил, что вопрос легитимности Зеленского для России имеет важное значение, особенно в контексте возможного подписания неких договоренностей.

"Если дело дойдет до подписания каких-то документов, конечно, мы должны подписывать документы в такой судьбоносной области с легитимными властями", — заявил российский диктатор.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что вопрос о так называемой нелегитимности президента Владимира Зеленского – это вражеская ИПСО, о которой неоднократно предупреждали украинцев, в том числе и глава ГУР Кирилл Буданов. Якобы в РФ хотят поставить под сомнение легитимность Зеленского и всей власти, чтобы создать неопределенность на фронте. Россияне надеются на то, что украинские военные не будут понимать, чьи приказы должны выполнять. В это время оккупанты планируют начать свое большое наступление и захватить как можно больше украинских территорий.

Впрочем, как заявил министр юстиции Денис Малюська, президент Зеленский будет являться абсолютно легитимным главой государства и после 21 мая. При этом он выступил категорически против того, чтобы по этому вопросу обращаться в Конституционный суд. По его мнению, это означает, идти на поводу у врага и подыгрывать его ИПСО.



