logo

BTC/USD

66373.01

ETH/USD

3054.52

LTC/USD

83.21

USD/UAH

39.90

EUR/UAH

43.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Путин рассказал, будет ли считать Зеленского легитимным президентом
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин рассказал, будет ли считать Зеленского легитимным президентом

Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что точку в вопросе легитимности президента Владимира Зеленского должен поставить Конституционный суд Украины, и добавил, что для РФ этот вопрос важен

сегодня, 13:57
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

По словам кремлевского диктатора Владимира Путина, дать ответ на вопрос о том, будет ли президент Владимир Зеленский легитимным после 21 мая должна правовая и политическая система Украины.

Путин рассказал, будет ли считать Зеленского легитимным президентом

Владимир Путин

При этом кремлевский диктатор заявил, что в Конституции Украины якобы "есть всякие варианты" трактовки сроков полномочия главы государства.

"Это вопрос оценки, эту оценку, конечно, прежде всего, должен дать Конституционный суд, да и вообще сама политическая и юридическая система Украины",
— сказал Путин.

Кроме того, диктатор заявил, что вопрос легитимности Зеленского для России имеет важное значение, особенно в контексте возможного подписания неких договоренностей.

"Если дело дойдет до подписания каких-то документов, конечно, мы должны подписывать документы в такой судьбоносной области с легитимными властями",
— заявил российский диктатор.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что вопрос о так называемой нелегитимности президента Владимира Зеленского – это вражеская ИПСО, о которой неоднократно предупреждали украинцев, в том числе и глава ГУР Кирилл Буданов. Якобы в РФ хотят поставить под сомнение легитимность Зеленского и всей власти, чтобы создать неопределенность на фронте. Россияне надеются на то, что украинские военные не будут понимать, чьи приказы должны выполнять. В это время оккупанты планируют начать свое большое наступление и захватить как можно больше украинских территорий.

Впрочем, как заявил министр юстиции Денис Малюська, президент Зеленский будет являться абсолютно легитимным главой государства и после 21 мая. При этом он выступил категорически против того, чтобы по этому вопросу обращаться в Конституционный суд. По его мнению, это означает, идти на поводу у врага и подыгрывать его ИПСО.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.interfax.ru/russia/961009
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости