Путин рассказал, что было бы при нормальных отношениях с Украиной

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Кравцев Сергей
Российский диктатор Владимир Путин выдал новую мантру о том, почему принял решение аннексировать украинский Крым, а также захватить Донбасс. Якобы он отдал приказ российской армии начать оккупацию, чтобы "защитить граждан, проживающих на данных территориях от "нацистской мрази" в Украине. Как передает портал "Комментарии", такое заявление президент РФ сделал в ходе совещания с новым составом Общественной палаты РФ.
Владимир Путин. Фото из открытых источников
Путин попытался заверить, что, если бы Москва и дальше могла строить отношения с Киевом "нормально и по-современному", никто бы не стал "присоединять" украинские территории к РФ.
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Также издание "Комментарии" сообщало – министр обороны США Ллойд Остин, аргументируя важность помощи как Израилю, так и Украине, акцентировал, что глобальная безопасность напрямую будет зависеть от исхода этих войн. Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о необходимости прекращения существования РФ в том состоянии, в котором она сейчас. Лишь так, считает он, удастся избежать еще большей войны в будущем. Ну, а Северная Корея, активно поставляющая России снаряды для войны против Украины (и, похоже, получая взамен помощь в запуске шпионского спутника), предупреждает, что вскоре начнется Третья мировая война. О чем говорят эти заявления и приготовления ряда стран? Есть ли еще возможность остановить мировую войну – или она уже идет? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
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