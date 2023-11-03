Есть ли у Путина проблемы со здоровьем: ответ украинской разведки

Информация о том, что у российского президента Владимира Путина есть проблемы со здоровьем – действительно правдива. Но вот новости о его смерти, которые активно распространялись в сети, это манипуляция. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

"Проблемы со здоровьем у российского диктатора были давно. Это не секрет и такие данные подтверждались из разных источников", — отметил представитель ГУР.

Юсов также отреагировал на информацию о том, что у Путина якобы была остановка сердца и он был на волосок от смерти. Также распространялись данные о том, что в России уже готовится госпереворот. В украинской разведке заявляют, что такая информация, которая активно распространялась по анонимных телеграмм-каналах, это вбросы, которые рассчитаны н внутреннюю аудиторию, но все это неправда.

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