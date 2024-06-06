Путин рассказал, что направил письмо Байдену об "условиях" окончания войны в Украине

Российский диктатор Владимир Путин обвинил США в затягивании войны в Украине. Путин заявил, что в письме Байдену писал о прекращении войны в Украине за 2-3 месяца, если США перестанут поддерживать Украину. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Во время разговора с журналистами Владимир Путин сделал несколько пропагандистских заявлений по поводу войны с Украиной, в частности о ее окончании. По его словам, война в Украине могла бы закончиться, если бы не помощь США.

"Я ему в письменном виде ответил: если вы хотите прекратить боевые действия в Украине, перестаньте поставлять оружие. И эти действия прекратятся в течение двух, максимум трех, месяцев", — рассказал Путин якобы о письме Байдену.

Отметим, что Владимир Путин неоднократно обвинял Запад и Украину в начале войны. Кроме того, российский диктатор считает, что Россия не напала на Украину, а "защищается". Однако, когда США более полугода не могли принять пакет помощи, а Украина ощутила нехватку оружия и боеприпасов, российская армия лишь усилила свое наступление и оккупацию украинских территорий. Тогда же президент Владимир Зеленский заявил, что Украина проигрывает войну без помощи США.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский диктатор Владимир Путин назвал страну, которая, якобы, никогда не покинет Украину, если введет свои войска на ее территорию.

Также "Комментарии" писали о заявлении Путина, в котором он рассказал, кого в Украине считает легитимной властью по истечении 5-летнего срока Владимира Зеленского на посту президента Украины.



