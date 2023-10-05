Путин рассказал, что ждет в войне против Украины

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что ждет прекращения поддержки Западом Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом хозяин Кремля заявил, выступая на "Валдае", слова которого цитируют российские СМИ.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

На вопрос о поддержке Западом Киева он ответил: "Мы ждем проявления хоть каких-то ростков здравого смысла".

По словам российского президента, в США якобы произошла "заминка" с поддержкой Украины из-за проблем с бюджетом, но он уверен, что в конечном итоге деньги найдут, "напечатают еще".

А Европа, по мнению диктатора, помогает Украине только за счет "дальнейшего ухудшения состояния экономики и положения своих граждан".

Читайте также на портале "Комментарии" — о том, что российский диктатор Владимир Путин теперь делает ставку в войне на истощение Украины, а также на то, что ключевые страны-партнеры Киева устанут от войны и перестанут предоставлять украинцам необходимую помощь, говорят уже не только в нашей стране, но и за рубежом. Причем, британский политолог Марк Галеотти и вовсе заявляет, что Путин хочет "вечной" войны с Украиной, надеясь таким образом продолжить контролировать россиян, усиливать репрессии. И вряд ли случайно на этом фоне появляются сообщения, что уже в ноябре Путин, правящий РФ более 20 лет, объявит о решении баллотироваться на новый президентский срок (под выборы в марте 2024 года). Что можно на данный момент сказать о положении Путина? Рискнет ли он баллотироваться снова? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало — действительно ли Украину подталкивают к переговорам с РФ – почему идут намеки о снижении помощи.



