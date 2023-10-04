В чем состоят путинские планы – к каким последствиям приведет затягивание войны

О том, что российский диктатор Владимир Путин теперь делает ставку в войне на истощение Украины, а также на то, что ключевые страны-партнеры Киева устанут от войны и перестанут предоставлять украинцам необходимую помощь, говорят уже не только в нашей стране, но и за рубежом. Причем, британский политолог Марк Галеотти и вовсе заявляет, что Путин хочет "вечной" войны с Украиной, надеясь таким образом продолжить контролировать россиян, усиливать репрессии. И вряд ли случайно на этом фоне появляются сообщения, что уже в ноябре Путин, правящий РФ более 20 лет, объявит о решении баллотироваться на новый президентский срок (под выборы в марте 2024 года). Что можно на данный момент сказать о положении Путина? Рискнет ли он баллотироваться снова? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Путин по своей воле президентский пост не оставит

Политолог, партнер международной коммуникационной агенции Good Politics Максим Джигун рассуждает так:

"Мне кажется, что вопрос об участии Путина в выборах 2024 года был решен задолго до этого момента. Придя к власти в начале 2000-х, Путин сразу взялся формировать условия для долгосрочного пребывания в ней. Все его действия были направлены на то, чтобы цементировать свое влияние на российское общество, формировать авторитарную систему управления. С этой целью был произведен рэкет независимых медиа, а также ряда корпораций".

Путин решил баллотироваться бесконечное число раз, как только пришел к власти, акцентирует политолог. И диктатор явно намерен править до конца своей жизни. Очередным подтверждением тому стали изменения в российском законодательстве в 2020 году, когда обнулили срок президентства Путина. И он получил возможность выдвигаться снова.

"Нет сомнений, что диктатор по своей воле президентский пост не оставит, – считает Максим Джигун. – Что касается его положения – Путину кажется, что он всё контролирует. Но, на самом деле, ситуация непредсказуема. Есть множество обстоятельств, в том числе закулисных, которые могут быстро обрушить тот или иной авторитарный, тоталитарный режим, казавшийся тому или иному лидеру несокрушимым. Несмотря на иллюзию вечного правления, такие режимы падают достаточно неожиданно, что приводит к кардинальным переменам. Таких примеров хватает – те же Ливия, Ирак и так далее…".

По словам эксперта, очевидно, что Путин сделал ставку на то, чтобы переждать выборы в США, в ряде европейских стран, в надежде, что к власти там придут радикальные силы, не настроенные на поддержку Украины.

"Российская пропаганда, лоббизм активно включается в такие избирательные процессы. Занимается дискредитационными компаниями. Поддерживает ультраправых и ультралевых. Влияет на общественное мнение через контролируемые медиа. Есть целая армия агентов влияния, подкупленных политиков, чиновников. Это системная работа, которую Кремль ведет давно, – поясняет Максим Джигун. – Именно поэтому Путин рассчитывает на позитивные для РФ перемены в результате таких выборов на Западе. Задание Украины – постараться подписаться с определенными странами двухсторонние соглашения касательно гарантий безопасности. Соглашения, которые будут действовать, независимо от того, кто находится у власти. Нам важно концентрировать усилия на объединении западного сообщества вокруг поддержки Украины. Разбивая путинские планы, которые могут спровоцировать кардинальные перемены на карте мира с печальными последствиями для глобальной безопасности".

Путинский режим является самой большой угрозой

По мнению политолога, эксперта аналитического центра "Объединенная Украина" Валентина Гладких, надежды Путина на постепенное угасание интереса цивилизованного мира к Украине и войне, которую РФ развязала и ведет против украинцев, напрасны.

тем больше будет нарастать осознание миром необходимости скорейшего ее завершения. Причем, не любого варианта завершения, как на это надеются в Кремле, а такого варианта, который минимизировал бы потенциальные риски для существующего мирового порядка, не разрушив принципы, которых он придерживается", – акцентирует эксперт. "Напротив, чем ощутимее будут становиться для людей во всем мире отдаленные – как хронологически, так и географически – последствия войны

И единственным таким вариантом является так называемая "формула Зеленского", содержащая положения, важные не только для Украины, но и для всего человечества, поясняет Валентин Гладких.

"А по мере затягивания войны также становится всё более очевидным для всех, что путинский режим является самой большой угрозой не только для Украины. И не только для человечества. Но и для самой Российской Федерации", – констатирует эксперт.

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