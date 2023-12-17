Путин рассказал, есть ли у России желание воевать с НАТО

Президент России Владимир Путин заявил, что Российская Федерация не планирует войну против НАТО. Вместе с тем российский диктатор обвинил Запад в попытке развалить Россию. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Президент России Владимир Путин о войне против НАТО. Фото из открытых источников

В ходе беседы с российским пропагандистом Павлом Зарубиным Путин рассказал, планирует ли военные операции против стран НАТО.

"У России нет никакого интереса воевать с НАТО: ни геополитического, ни экономического, ни военного, Москва заинтересована в развитии отношений со странами альянса", — сказал Путин.

Вместе с тем Владимир Путин также обвинил Запад, который, по словам российского диктатора, намеревался развалить Российскую Федерацию после исчезновения СССР.

"После распада СССР Запад хотел развалить и Россию", — заявил Путин, однако не предоставил никаких доказательств своим словам.

Напомним, что Путин в своих заявлениях ранее подчеркивал, что Крым принадлежит Украине, а у России нет никаких территориальных претензий к полуострову. Несмотря на это, впоследствии Россия ввела свои войска в Крым и аннексировала его. Также российский президент опровергал участие военных в Крыму, однако впоследствии заявил, что армия РФ помогала в оккупации полуострова.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России заявили о готовности войны против НАТО.

Также "Комментарии" писали о Финляндии, разоблачившей секретный план России, касающийся НАТО. Россия пыталась заблокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО, используя свои спецслужбы, которые должны были создать массовые демонстрации в обеих странах против движения в альянс.



