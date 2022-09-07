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Путин рассказал, как ответит Россия, если ЕС введет лимит цен на газ

Президент России пригрозил, что Россия может прекратить поставки газа и других энергоресурсов в Евросоюз

сегодня, 13:52
Автор:

Кравцев Сергей
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Поставки газа и других энергоресурсов в Европу могут быть прекращены полностью, если ЕС пойдет на радикальные меры и введет лимит цен. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Восточный экономический форум.

Путин рассказал, как ответит Россия, если ЕС введет лимит цен на газ

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Владимир Путин заявил, что лимит цен будет прямым нарушением того, что ранее было прописано в контрактах. Путин возмутился тем, что политические решения могут повлиять на выполнение контрактных обязательств. 

При этом глава Кремля предупредил, что Россия готова жестко ответить Евросоюзу, если будут установлены лимиты цен на газ. В таком случае Москва может отказаться от прямых поставок энергоресурсов. 

Путин напомнил, что Россия заинтересована в поставках газа в Европу только, если это не противоречит интересам страны. Если же российская экономика будет страдать от таких поставок, это будет России невыгодно, то Москва примет решение перестать поставлять газ, нефть, уголь, мазут и другие энергоресурсы.                                                        

Стоит также напомнить, что Путин высказался о "Северном потоке-2". Он заявил, что в запуске этого трубопровода пока что нет надобности, но, если его нужно будет запустить, то Россия это сможет сделать простым нажатием кнопки.

Также издание "Комментарии" сообщало – Владимир Путин только что публично признался в преступлении агрессии против Украины: заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

Ранее "Комментарии" писали - секретарь СНБО Алексей Данилов озвучил свой прогноз войны в Украине.



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