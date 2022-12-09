Путин рассказал, как РФ ответит на ввод потолка цен на российскую нефть

Путин прокомментировал введение "потолка" цен на российскую нефть в мире. Он сказал, что Россия в ближайшее время ответит. Об этом глава Кремля заявил во время пресс-конференции в пятницу, 9 декабря, в Кыргызстане, пишут российские СМИ.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

"Конкретные шаги по ответу на ввод потолка цен на нефть будут изложены в указе в ближайшие дни",- сказал президент РФ

По его словам, Россия не будет продавать нефть недружественным странам, которые его установят и подумает при необходимости о возможном сокращении добычи нефти.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что оправдан ли "потолок" цены на российскую нефть – почему именно на такой шаг пошел ЕС.

Потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель недостаточен. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время своего традиционного вечернего обращения, критикуя компромиссное решение Запада. По словам украинского президента, цена должна быть ограничена на уровне 30 долларов. за баррель, в противном случае российский бюджет получит в год около $100 млрд – и эти деньги пойдут на войну и спонсирование террористических режимов и организаций. Гендиректор ООО "Нефтегазстройинформатика", председатель экспертного совета по вопросам газовой промышленности и рынка природного газа Леонид Униговский считает, что, с одной стороны, 60 долларов за баррель – это почти ничего. Но, с другой стороны, хоть что-то... Но случилось то, что случилось. Связано это, объясняет Леонид Униговский, в первую очередь с опасениями стран "Большой семерки", ЕС, что эти страны, а в перспективе и США, входят в рецессию. И сокращение объемов российской нефти (а никто не знает, как поведет себя РФ в этом случае, может, она просто прекратит продавать свое "черное золото" странам, вошедшим в пул, поддержавшим данные ограничения) приведет к резкому скачку цен на нефть в мире.

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