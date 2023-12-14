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Путин рассказал, когда планирует закончить войну в Украине

Владимир Путин заявил, что Россия не изменила свои цели в войне в Украине.

сегодня, 11:47
Автор:
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Slava Kot
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Президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции рассказал, когда, по его мнению, должна закончиться война в Украине. Позиция российского диктатора относительно войны не претерпела изменений. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Путин рассказал, когда планирует закончить войну в Украине

Президент России Владимир Путин об окончании войны. Фото из открытых источников

Владимир Путин в который раз высказался, что Россия не изменяет свои цели в войне в Украине и не собирается идти на мирные переговоры.


"Мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в спецоперации", — заявил Путин на пресс-конференции, которая началась одновременно с воздушной тревогой по всей территории Украины.

Российский президент также высказал еще несколько пропагандистских тезисов о войне в Украине. По словам Путина Украина сегодня вроде бы ничего не производит, а Запад вскоре перестанет поставлять вооружение.

Путин рассказал, что на территории Украины якобы находятся 244 тыс. российских военных, а за 2023 год в российскую контрактную армию было набрано 486 тыс. человек. Потому президент РФ отрицал возможность новой мобилизации.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России депутат Государственной думы назвал новые области Украины, желающие включить в состав РФ. Интересно, что в списке оказалась Запорожская область, незаконно аннексированная Россией в 2022 году.

Также "Комментарии" писали, что в России рассказали, что для них будет окончательной победой. По словам российского пропагандиста, это выход на границы с другими странами, в частности Словакии и Венгрии. Однако окончательная победа – это российский флаг над американским капитолием, считает российский пропагандист.





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Источник: https://t.me/rian_ru/224728
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