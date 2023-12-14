Путин рассказал, когда планирует закончить войну в Украине

Президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции рассказал, когда, по его мнению, должна закончиться война в Украине. Позиция российского диктатора относительно войны не претерпела изменений. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Президент России Владимир Путин об окончании войны. Фото из открытых источников

Владимир Путин в который раз высказался, что Россия не изменяет свои цели в войне в Украине и не собирается идти на мирные переговоры.

"Мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в спецоперации", — заявил Путин на пресс-конференции, которая началась одновременно с воздушной тревогой по всей территории Украины.

Российский президент также высказал еще несколько пропагандистских тезисов о войне в Украине. По словам Путина Украина сегодня вроде бы ничего не производит, а Запад вскоре перестанет поставлять вооружение.

Путин рассказал, что на территории Украины якобы находятся 244 тыс. российских военных, а за 2023 год в российскую контрактную армию было набрано 486 тыс. человек. Потому президент РФ отрицал возможность новой мобилизации.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России депутат Государственной думы назвал новые области Украины, желающие включить в состав РФ. Интересно, что в списке оказалась Запорожская область, незаконно аннексированная Россией в 2022 году.

Также "Комментарии" писали, что в России рассказали, что для них будет окончательной победой. По словам российского пропагандиста, это выход на границы с другими странами, в частности Словакии и Венгрии. Однако окончательная победа – это российский флаг над американским капитолием, считает российский пропагандист.







