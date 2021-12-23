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Путин рассказал о двух уроках истории, когда Россию удалось развалить изнутри

Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что РФ нельзя победить. По его словам, эту страну можно только развалить изнутри

сегодня, 13:00
Автор:

Кравцев Сергей
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Президент России заявил, что РФ невозможно победить. Есть только одна возможность расправиться с Россией – развалить ее изнутри. Об этом информирует издание "Комментарии", ссылаясь на заявление Путина на пресс-конференции.

Путин рассказал о двух уроках истории, когда Россию удалось развалить изнутри

Владимир Путин. Фото: сайт Кремля

Владимир Путин вновь вспомнил историю, заявив, что уже было, как минимум две попытки развалить Россию изнутри. Первая во время Первой мировой войны. Вторая, когда был расколот, а потом и разрушен Советский Союз. Тогда враги достигли своей главной цели.

При этом Путин отметил, что развал России изнутри может привести к прекращению существования страны – это не его личное мнение. По словам российского президента, так говорили противники и оппоненты России многие века. 

Путин считает, что попытки противников Москвы увенчались успехом по итогам Первой мировой войны. Также нанести удар России удалось в 90-е годы, когда фактически прекратил свое существование Советский Союз.

По мнению Путина, виновными в развале Российской империи есть те, кто выполнял чужие указы, разваливая страну изнутри и те, кто не руководствовался интересами граждан России и граждан других народов, которые входили в состав сначала Российской империи, а потом и Советского Союза.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=0U8q6Bba5fc
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