Путин рассказал о двух уроках истории, когда Россию удалось развалить изнутри

Президент России заявил, что РФ невозможно победить. Есть только одна возможность расправиться с Россией – развалить ее изнутри. Об этом информирует издание "Комментарии", ссылаясь на заявление Путина на пресс-конференции.

Владимир Путин. Фото: сайт Кремля

Владимир Путин вновь вспомнил историю, заявив, что уже было, как минимум две попытки развалить Россию изнутри. Первая во время Первой мировой войны. Вторая, когда был расколот, а потом и разрушен Советский Союз. Тогда враги достигли своей главной цели.

При этом Путин отметил, что развал России изнутри может привести к прекращению существования страны – это не его личное мнение. По словам российского президента, так говорили противники и оппоненты России многие века.

Путин считает, что попытки противников Москвы увенчались успехом по итогам Первой мировой войны. Также нанести удар России удалось в 90-е годы, когда фактически прекратил свое существование Советский Союз.

По мнению Путина, виновными в развале Российской империи есть те, кто выполнял чужие указы, разваливая страну изнутри и те, кто не руководствовался интересами граждан России и граждан других народов, которые входили в состав сначала Российской империи, а потом и Советского Союза.

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