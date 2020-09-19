Путин рассказал о супероружии, которое есть у России

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Владимир Лавский
Президент России Владимир Путин заявил, что у России есть оружие, аналогов которому нет ни у кого в мире. Об этом сообщает "Интерфакс".
Также Путин подчеркнул, что в ближайшее время данное оружие будет во всех больших воинских частях на территории России.
Ранее "Комментарии" узнали у экспертов, какие выводы должна сделать Украина после встречи Владимира Путина с Александром Лукашенко.
Что касается российской игры в этой партии, то для РФ, по мнению эксперта, ключевая задача – подтолкнуть Беларусь к политическим реформам. При этом ослабляя институции власти в Беларуси.
По мнению эксперта Игоря Тышевича, Кремлю важно запустить в Беларуси партийную систему формирования парламента. Делается это, чтобы зацепиться за потенциально пророссийский электорат. Далее - выйти на чиновников среднего звена и продолжать привязывать Беларусь к себе.
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