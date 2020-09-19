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Путин рассказал о супероружии, которое есть у России

По словам президента России, такого оружия нет ни у кого

сегодня, 23:01
Автор:

Владимир Лавский

Президент России Владимир Путин заявил, что у России есть оружие, аналогов которому нет ни у кого в мире. Об этом сообщает "Интерфакс". 

Путин рассказал о супероружии, которое есть у России

"В этом ряду у системы "Авангард" с маневрирующим гиперзвуковым блоком, двигающимся со скоростью в 27 раз превышающей скорость звука, меняющей направление по высоте и по горизонтали, - особое место. "Авангард" - это не просто новая система, это новый вид стратегического оружия", - сказал Путин.

Также Путин подчеркнул, что в ближайшее время данное оружие будет во всех больших воинских частях на территории России. 

Ранее "Комментарии" узнали у экспертов, какие выводы должна сделать Украина после встречи Владимира Путина с Александром Лукашенко. 

Что касается российской игры в этой партии, то для РФ, по мнению эксперта, ключевая задача – подтолкнуть Беларусь к политическим реформам. При этом ослабляя институции власти в Беларуси.

По мнению эксперта Игоря Тышевича, Кремлю важно запустить в Беларуси партийную систему формирования парламента. Делается это, чтобы зацепиться за потенциально пророссийский электорат. Далее - выйти на чиновников среднего звена и продолжать привязывать Беларусь к себе.

"Образно говоря, РФ пытается реализовать в Беларуси украинский сценарий позднего Ющенко. Тогда в Украину рванули массово российские инвесторы, скупили облэнерго, устроили подпитку пророссийских движений. Задача россиян сейчас – войти в ключевые отрасли белорусской экономики, а затем развернуть там пророссийские движения", – считает эксперт УИБ.


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