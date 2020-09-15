Встреча Лукашенко с Путиным: какими будут последствия для Украины

Сегодня, 15 сентября, на следующий день после встречи Лукашенко с Путиным Верховная Рада Украины приняла заявление по ситуации в Республике Беларусь. В нем фактически признала Лукашенко – нелегитимным президентом. Оцените данное решение парламента и спрогнозируйте дальнейшее развития событий по линии Украина-Беларусь, ЕС-Беларусь, РФ-Беларусь.

"Украина в белорусском вопросе не защищает национальные интересы"

Заявление Верховной Рады сегодня - это преимущественно высказывания своей позиции со стороны парламента. Но это - политическая позиция, а не какая-то дорожная карта дальнейших действий, считает заместитель директора Украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко.

"К сожалению, Украина в белорусском вопросе не защищает свои национальные интересы, а выжидает развития событий - с одной стороны. И реагирует (а не инициирует) на обвинения режима Лукашенко - с другой. Более того, заявление прозвучало со стороны парламента, а не со стороны президента Украины. Вероятно, таким образом, Зеленский пытается избежать категоричности или ответственности", – отмечает эксперт

Прогнозируя дальнейшее развитие событий, Богдан Петренко назвал сегодняшнее заявлении ВР цивилизационно подчеркивающим, что Украина - с западным миром. Что уже хорошо, учитывая обвинения в адрес нашей власти в пророссийскости.

"Но не стоит рассчитывать, что наши отношения будут оборваны, даже если там останется руководителем Лукашенко, – предупреждает эксперт. – Мы не признаём выборы президента РФ (они проходили на оккупированной территории нашего Крыма). Но, в то же время, проводим переговоры с Путиным как главой России".

Единственным последствием, которое реально стоит ожидать, Богдан Петренко считает снижение взаимоотношений между Киевом и Минском. По его мнению, это произойдет в ближайшее время, если не случится изменений в Беларуси.

"В дальнейшем Украина, вероятно, также будет действовать, исходя из того, как будет меняться позиция западного мира. Хотя, опять же, чем больше мы отталкиваем Беларусь - тем больше шансов даем Москве задушить нашего соседа в своих объятиях", – резюмирует эксперт.

"Заявление Верховной Рады кардинально ничего не меняет"

Аналитик, эксперт Украинского института будущего (УИБ) Игорь Тышкевич считает, что пока чего-то кардинально нового не произошло. По его словам, Рада принял ожидаемое решение, с учетом украинских политических течений и реакции наших ближайших соседей и стратегических партнеров - Польши и Литвы.

"Украина пошла в предсказуемом русле решений, – подчеркивает Игорь Тышкевич. – Говорить о чем-то экстраординарном не приходится. Да, вопрос непризнания выборов – достаточно серьезное политическое заявление. Но следом за этим должны последовать другие шаги, с учетом своих национальных интересов".

Эксперт УИБ обращает внимание, что тот же ЕС, представители которого считают результаты белорусских выборов сфальсифицированными, пока не остановил экономического сотрудничества с Беларусью, включая программы помощи. Важно понимать, насколько те или иные политические решения продуктивны и для украинского экономического интереса.

"Пока белорусский политический кризис в активной фазе, кардинально заявление ВР ничего не меняет, – отмечает Игорь Тышкевич. – После переоформатирования кризиса в новую фазу, когда, скорее всего, на базе парламента Беларуси будет идти диалог о новой Конституции, встанет вопрос о скорости реакции. Как быстро переобуются украинские депутаты? Ведь все в Европе говорят о важности диалога. И почти все – осторожны в формулировках. При этом вполне вероятны внешнеполитические кульбиты ключевых игроков ЕС. Сумеет ли ВР достаточно быстро сделать такой кульбит?"

Что касается российской игры в этой партии, то для РФ, по мнению эксперта, ключевая задача – подтолкнуть Беларусь к политическим реформам. При этом ослабляя институции власти в Беларуси.

По мнению Игоря Тышевича, Кремлю важно запустить в Беларуси партийную систему формирования парламента. Делается это, чтобы зацепиться за потенциально пророссийский электорат. Далее - выйти на чиновников среднего звена и продолжать привязывать Беларусь к себе.

"Образно говоря, РФ пытается реализовать в Беларуси украинский сценарий позднего Ющенко. Тогда в Украину рванули массово российские инвесторы, скупили облэнерго, устроили подпитку пророссийских движений. Задача россиян сейчас – войти в ключевые отрасли белорусской экономики, а затем развернуть там пророссийские движения", – считает эксперт УИБ.

"Лукашенко усиливает отношения с Россией"

Директор Департамента внутренней политики Международного центра перспективных исследований (МЦПИ), доктор политических наук Игорь Петренко считает, что Рада сегодня приняла преждевременное, непродуманное решение.

"Многие геополитические игроки удерживаются от оценок именно выборов. Есть общее мнение цивилизованного мира – насилие это плохо, нельзя так с мирными протестами. И эту мы тоже поддерживаем, и это правильно. Но вопрос легитимности-нелегитимности Лукашенко, признания-не признания результатов выборов, должен лежать в плоскости украинских наших геополитических, стратегически интересов", - подчеркивает Игорь Петренко.

Лукашенко сейчас ослаблен, но он остается главой государства, напоминает представители МЦПИ. Но в нынешней ситуации у него сокращается спектр для маневров.

"То, что Лукашенко применил насилие против своих граждан, снижает возможность его коммуникации с Западом. Зато усиливает – с РФ. В обмен на поддержку РФ будет требовать создание Союзного государства. А это несет для нас огромную угрозу. Именно потому считаю решение украинского парламента недальновидным. Разрывая связи с властью Беларуси, мы играем на руку РФ" - пояснил Игорь Петренко.

Именно Россия, по мнению эксперта, является наибольшим выгодополучателем от всего, что сейчас происходит. Что ослабленный Лукашенко, что фактически пророссийская оппозиция в Беларуси (лидеры которой не решаются осудить аннексию Россией украинского Крыма), что разлом по линии Беларусь-ЕС, Беларусь-Украина – это всё играет на Кремль.

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