Встреча Лукашенко с Путиным: какими будут последствия для Украины

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Владимир Лавский
Сегодня, 15 сентября, на следующий день после встречи Лукашенко с Путиным Верховная Рада Украины приняла заявление по ситуации в Республике Беларусь. В нем фактически признала Лукашенко – нелегитимным президентом. Оцените данное решение парламента и спрогнозируйте дальнейшее развития событий по линии Украина-Беларусь, ЕС-Беларусь, РФ-Беларусь.
Заявление Верховной Рады сегодня - это преимущественно высказывания своей позиции со стороны парламента. Но это - политическая позиция, а не какая-то дорожная карта дальнейших действий, считает заместитель директора Украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко.
Прогнозируя дальнейшее развитие событий, Богдан Петренко назвал сегодняшнее заявлении ВР цивилизационно подчеркивающим, что Украина - с западным миром. Что уже хорошо, учитывая обвинения в адрес нашей власти в пророссийскости.
Единственным последствием, которое реально стоит ожидать, Богдан Петренко считает снижение взаимоотношений между Киевом и Минском. По его мнению, это произойдет в ближайшее время, если не случится изменений в Беларуси.
Аналитик, эксперт Украинского института будущего (УИБ) Игорь Тышкевич считает, что пока чего-то кардинально нового не произошло. По его словам, Рада принял ожидаемое решение, с учетом украинских политических течений и реакции наших ближайших соседей и стратегических партнеров - Польши и Литвы.
Эксперт УИБ обращает внимание, что тот же ЕС, представители которого считают результаты белорусских выборов сфальсифицированными, пока не остановил экономического сотрудничества с Беларусью, включая программы помощи. Важно понимать, насколько те или иные политические решения продуктивны и для украинского экономического интереса.
Что касается российской игры в этой партии, то для РФ, по мнению эксперта, ключевая задача – подтолкнуть Беларусь к политическим реформам. При этом ослабляя институции власти в Беларуси.
По мнению Игоря Тышевича, Кремлю важно запустить в Беларуси партийную систему формирования парламента. Делается это, чтобы зацепиться за потенциально пророссийский электорат. Далее - выйти на чиновников среднего звена и продолжать привязывать Беларусь к себе.
Директор Департамента внутренней политики Международного центра перспективных исследований (МЦПИ), доктор политических наук Игорь Петренко считает, что Рада сегодня приняла преждевременное, непродуманное решение.
Лукашенко сейчас ослаблен, но он остается главой государства, напоминает представители МЦПИ. Но в нынешней ситуации у него сокращается спектр для маневров.
Именно Россия, по мнению эксперта, является наибольшим выгодополучателем от всего, что сейчас происходит. Что ослабленный Лукашенко, что фактически пророссийская оппозиция в Беларуси (лидеры которой не решаются осудить аннексию Россией украинского Крыма), что разлом по линии Беларусь-ЕС, Беларусь-Украина – это всё играет на Кремль.
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